Android kullanıcılarının merakla beklediği uygun fiyatlı OnePlus Nord CE 3 telefonunun render ve teknik özellikleri ortaya geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Şimdi, @OnLeaks bu telefonun Nord CE3 Lite olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı ve Nord CE3’ün özelliklerini revize etti.

Telefonun 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemli AMOLED ekrana sahip olduğu ve selefindeki Snapdragon 695’e kıyasla büyük bir yükseltme olan Snapdragon 782G yonga seti ile güçlendirdiği söyleniyor.

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Ayrıca telefonun OnePlus 11 ve 11R ile aynı 50MP çözünürlüğünde Sony IMX890 sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Önümüzdeki hafta Çin’de piyasaya sürülecek olan Dimensity 9000 yonga seti tarafından desteklenen OnePlus Ace 2V’nin Haziran veya Temmuz ortasında Hindistan, Çin ve diğer pazarlarda Nord 3 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OnePlus Nord CE 3’ün Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nord CE 3 Lite’ın da aynı zamanda piyasaya sürüleceği söyleniyor. Türkiye pazarına gelmeyeceğini düşündüğümüz bu model muhtemelen ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak.

Telefonda ayırca 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği de olacak. Kutusundan Android 13 ve 80W SUPERVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil ile çıkacak olan telefonun 300 ila 350 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

İçindekiler OnePlus Nord CE 3 özellikleri

OnePlus Nord CE 3 özellikleri

6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli (1 × Cortex-A78 2.7GHz + 3 × Cortex-A78 2.4GHz + 4 × Cortex-A55 1.8GHz Kryo 670 CPU) Snapdragon 782G 6nm Mobil Platform

Adreno 642L GPU

128GB / 256GB depolama alanı

8GB / 12GB RAM

OxygenOS 13 ile Android 13

IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera, LED flaş

16MP ön kamera

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C

80W SUPERVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil