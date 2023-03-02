OnePlus Ace 2V, 7 Mart tarihinde Çin’de tanıtılacak. Şirket telefonun hedef kitlesinin ilgisini canlı tutmak için akıllı telefon ile ilgili bilgiler yayınlamaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün OnePlus Çin başkanı Li Jie Louis de Ace 2V’nin temel ve en iyi yapılandırmalarını gösteren bir poster paylaştı.

Paylaşılan ilk postere göre akıllı telefon 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip olacak. Çinli şirket 8 GB + 128 GB yapılandırma sunmayacağını onayladı. Bu bilgi OnePlus tarafından Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’dan yayınlandı. Ek olarak, telefonun en yüksek yapılandırması 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. Ace 2V’nin başka konfigürasyonlarda sunulup sunulmayacağı belli değil.

Paylaşılan ikinci posterde OnePlus Ace 2V, OnePlus Ace 2 ile yan yana verilmiş. Postere göre OnePlus Ace 2V MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile gelirken OnePlus Ace 2 geçen senenin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip.

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OnePlus Ace 2V LPDDR5X RAM’e sahip iken OnePlus Ace 2 LPDDR5 RAM’e sahip. OnePlus Ace 2V en düşük 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya; en yüksek ise 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip varyasyonlar ile geliyor. OnePlus Ace 2 ise en düşük 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya; en yüksek ise 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip varyasyonlar ile geliyor. OnePlus’ın bu cihazlarını ülkemize getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor.