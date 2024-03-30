Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus Nord CE 3 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Birçok pazarda sevilen akıllı telefon OnePlus Nord CE 3 Lite Mart güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE 3 Lite Mart güncellemesi

OnePlus Nord CE 3 Lite Mart güncellemesi detayları ise şu şekilde:

Sistem

Video içeren bir sayfanın kayan ekran görüntüsünü aldığınızda ekranın kararmasına neden olabilecek bir sorunu giderir.

Parmak izinizi kullanarak cihazınızın kilidini açtığınızda oluşabilecek siyah ekran sorununu düzeltir.

Kilitli ekranda bir bildirime dokunduğunuzda ekranın kararmasına neden olabilecek bir sorunu giderir.

Bazı üçüncü taraf müzik çalarların yanıt vermemesine neden olan sorunu giderir.

Sistem kararlılığını artırır.

Oyun deneyimini geliştirir.

Sistem güvenliğini artırmak için Mart 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

İletişim

Wi-Fi bağlantılarının kararlılığını artırır.

Üç yönlü aramaları sonlandıramamanıza neden olabilecek bir sorunu giderir.

Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra dolaşımda olsanız bile veri dolaşımı uyarısını alamamanıza neden olan sorunu giderir.

Gelen aramalarda cihazınızın çalmamasına neden olan sorunu giderir.

Gelen arama bildirimlerinin hem başlık olarak hem de tam ekranda görünebilmesi sorununu düzeltir.

Kararlılığı artırır ve Bluetooth bağlantılarının uyumluluğunu genişletir.

Kamera

Filigran etkinleştirildiğinde Hızlandırılmış modda video kaydedemeyebileceğiniz sorunu giderir.

OnePlus Nord CE 3 Lite güncelleme sonrasında neler sunuyor?

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih ediliyor.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.