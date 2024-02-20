Çinli teknoloji devi OnePlus, OnePlus Nord CE 3 Lite modelini piyasaya sürmüştü. Birçok pazarda sevilen akıllı telefon OnePlus Nord CE 3 Lite güncelleme aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE 3 Lite güncelleme

OnePlus Nord CE 3 Lite güncelleme detayları ise şu şekilde:

Sistem

Sistem güvenliğini artırmak için Şubat 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

Oyun deneyimini geliştirir.

Cihazın kilidi açıldığında ekranın kararmasına neden olabilecek bir sorunu giderir.

Gelen aramalar konusunda uyarılmamanıza neden olabilecek bir sorunu giderir.

Uygulamaya özel yenileme hızlarının etkili olmayabileceği bir sorunu düzeltir.

Video içeren bir sayfanın kayan ekran görüntüsünü aldığınızda ekranın kararmasına neden olabilecek bir sorunu giderir.

Kilitli ekranda bir bildirime dokunduğunuzda ekranın kararmasına neden olabilecek bir sorunu giderir.

İletişim

Üç yönlü aramaları birleştirememeniz veya sonlandıramamanıza neden olabilecek bir sorunu düzeltir.

Bağlantılar

Bluetooth bağlantısının beklenmedik şekilde kapanmasına neden olan sorunu düzeltir.

Kamera

Filigran etkinleştirildiğinde Hızlandırılmış modda video kaydedemeyebileceğiniz sorunu giderir.

OnePlus Nord CE 3 Lite güncelleme sonrasında neler sunuyor?

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih ediliyor.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.