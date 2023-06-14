OnePlus Nord 3, bunun yakın zamanda Çin’de tanıtılan, ancak farklı bir arka kamera sensörüne sahip OnePlus Ace 2V’nin yeniden markalanmış bir sürümü olacağını bir kez daha doğrulayan basın renderlerinde ortaya çıktı.

Bir uyarı kaydırıcısı var ve ayrıca üstte bir kızılötesi sensöre sahip olacak. Telefon son zamanlarda Geekbench listesinde de ortaya çıktı. Geekbench testine göre telefon tek çekirdek bölümünden 1552 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 4253 puan almayı başarıyor.

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Son gelen bilgilere göre telefonda 6.74 inç büyüklüğünde 2772×1240 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran yer alacak. Gücünü MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden alacak olan telefonun 8 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri de olacak.

Kamera tarafında ise arkada bizi 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera karşılayacak. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

İçindekiler OnePlus Nord 3 özellikleri

OnePlus Nord 3 özellikleri

6.74 inç büyüklüğünde 2772×1240 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli 1450 nit’e kadar tepe parlaklığına, %100 DCI-P3 renk gamına, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip AMOLED ekran

3.05 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9000 4nm işlemci

Mali-G710 10 çekirdekli GPU

128GB (UFS 3.1) depolama ile 8GB LPDDR5X RAM

256GB (UFS 3.1) depolama ile 16GB LPDDR5X RAM

OxygenOS 13 ile Android 13

50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

F/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

80W SuperVOOC hızlı şarj ile 5000mAh (tipik) pil