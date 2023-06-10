OnePlus, ilk katlanabilir telefonunu ve popüler Nord serisi orta sınıf cihazlarının en son üyesini piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Bu modellerin lansmanının hemen köşede olduğu anlaşılıyor. Ünlü sızıntıcı Abhishek Yadav’ın Twitter’da paylaştığı bilgilere göre, resmi “OnePlus Road Trip Futurebound” tanıtım görseli posterinin bir görüntüsünü paylaştı. Posterde “OnePlus’ın en iyisine yeniden giriş yapın” yazıyor ve “16 Haziran-19 Ağustos” arasındaki bir dönemi paylaşıyor. Bu nedenle, tahminlere göre OnePlus Nord 3, 16 Haziran’da veya bu tarihten kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek ve OnePlus Fold modeli ise 19 Ağustos’tan önce veya sonra gelecektir.

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Ne yazık ki, sızıntıcı tarafından paylaşılan tüm ayrıntılar bu kadarıyla sınırlıydı. Ancak şu ana kadar bildiklerimize dayanarak, Fold modelinde 8 inç QHD+ katlanabilir OLED birincil ekran ve 6,5 inç FHD+ OLED ikincil panel bulunacağı söyleniyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiile donatılacağı belirtiliyor. Öte yandan Nord 3’ün orta sınıf bir akıllı telefon olduğu ve MediaTek Dimensity 9000 SoC ile donatıldığı, 6,73 inç 1,5K AMOLED ekrana sahip olduğu düşünülüyor.

Bilmeyenler için, ‘OnePlus Road Trip Futurebound’, şirketin başlatacağı en son tanıtım kampanyasıdır. Bu yolculuk tanıtım etkinliği, Hindistan’ın Guwahati şehrinde bulunan Kraliyet Küresel Üniversitesi’ne ulaşmayı hedeflemektedir ve OnePlus’ın bu yolculuk sırasında yaklaşmakta olan orta sınıf cihazını tanıtması bekleniyor.