Giyilebilir Teknoloji
OnePlus, akıllı saat dünyasına girmeye hazırlanıyor!
OnePlus, ürettiği yüksek performanslı ve bütçe dostu telefonların yanı sıra şimdi de akıllı saat pazarına girmeye hazırlanıyor. Bugünlerde ortaya çıkan bilgiler, şirketin çok yakında “Watch” ismiyle bir akıllı saat tanıtacağını haber verdi.
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OnePlus, akıllı saat pazarına giriyor
Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden OnePlus, görünen o ki ürün yelpazesini giyilebilir akıllı saatlerle genişletmek istiyor. Zira şirketin, Singapur Bilişim Gelişim Otoritesi (IMDA) web sitesinde, sertifikasyon işlemini tamamladığı OnePlus Watch isimli bir akıllı saati ortaya çıktı. Ayrıca IMDA’nın sitesinden anlaşıldığı üzere OnePlus Watch, W301GB model koduyla Wearable Watch (Giyilebilir Saat) olarak işaretlenmiş durumda.
Yalnız akıllı saatin teknik özellikleriyle alakalı herhangi bir bilgi yok. Ancak OnePlus’ın önünde pek bir seçenek de yok; bu nedenle, yüksek ihtimalle Google’ın giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirdiği Android Wear işletim sistemine sahip olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak saatin, gücünü ise Qualcomm’un yine akıllı saatlere özel ürettiği Snapdragon Wear 4100 yonga setinden alabileceği ifade ediliyor.
OnePlus’ın yeni akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceği ise bilinmiyor. Ancak iş sertifika alma sürecine kadar ilerlediyse, beklenen tarihin çok da uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Şirket bu senenin sonlarında “8T” serisini tanıtacak, bu bağlamda yeni telefonlarıyla birlikte akıllı saatini de duyurması bekleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Watch GT 2 Pro bazı detaylarıyla sızdırıldı!
Akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de dikkat çeken Huawei, bugün Watch Fit adlı akıllı saat modelini duyurmuştu. Markanın yeni üst seviye akıllı saat modeli olacak Watch GT 2 Pro ise bazı detaylarıyla sürpriz şekilde ortaya çıktı!
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Huawei Watch GT 2 Pro sürümü ile güncelleniyor!
Huawei Ailesi adlı bir internet sitesi tarafından sızdırılan Pro sürümü, standart versiyona kıyasla bazı küçük tasarımsal yenilikler barındırıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen akıllı saatin yan kısmındaki fiziksel butonlarda da güncellemeye gidilmiş. Ayrıca Nebula Gri (klasik) ve Gece Siyahı (spor) olmak üzere iki farklı renk/kordon seçeneği bulunuyor.
Huawei Watch GT 2 Pro modelinin teknik özellik tarafında da radikal değişiklikler bulunmuyor. Sağlık takibi, SpO2 ölçümü ve dahili GPS özellikleri bulunan akıllı saate eklenen 100’den fazla egzersiz modu dikkat çekiyor. 5ATM su direncine dayanıklı saatte görüşme yapabilmek için dahili hoparlör ve mikrofon da bulunacak. Mevcut modelden farklı olarak ise tanıtım görsellerinde kablosuz ters şarj özelliğinin olduğu görülüyor.
Huawei’nin 10 Eylül tarihinde Çin’de bir akıllı saat lansmanı gerçekleştireceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar tarafından bu duyurunun Watch Fit modeli ile ilgili olabileceği ifade ediliyor. 2 haftalık uzun pil ömrünü koruyan Pro versiyonun ise markanın sıradaki amiral gemisi serisi Mate 40 ile beraber tanıtılacağı söyleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Apple Watch için Google Maps uygulaması geliyor
Apple Watch için Google Maps uygulaması nihayet sunuluyor. Google’ın açıkladığına göre şirketin harita ve navigasyon uygulaması Google Maps, hem Apple Watch hem de CarPlay gibi farklı Apple ürünlerinde yer alacak.
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Apple Watch için Google Maps neler sunacak?
Açıklanan bilgilere göre Google Maps‘in iOS sürümüne benzeyecek olan saat uygulaması ile kullanıcılar bisiklet, otobüs, tren, araç veya yürüme seçenekleri ile yol talimatları alabilecek. Ayrıca tabii ki tahmini varış sürelerini görebilecek ve kaydedilen hedefleri kullanırken adım adım talimatlar da alabilecek. Kullanıcılar iPhone gibi bir başka cihazdan başlattıkları navigasyona, direkt olarak Apple Watch’ları üzerinden devam edebilecek.
CarPlay desteğiyle beraber ise kullanıcılar uygulamadan çıkmadan şarkı değişimi, şarkı oynatma veya durdurma gibi özellikleri kullanabilecek. Ayrıca CarPlay ekranında harita talimatları devam ederken podcastleri, sesli kitapları veya takvim randevularında arama yapılabilecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi 9 ve yeni AIoT cihazlarını Türkiye’de tanıttı!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi 9 ile birlikte Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick gibi birçok AIoT ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.
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Redmi 9: 6.53 inç ekran, Helio G80, 5020 mAh batarya ve dahası!
Redmi ailesinin giriş segmentteki yeni üyesi olan Redmi 9, aynı zamanda Redmi ailesi içerisinde çok amaçlı dört kamera kurulumuna sahip ilk telefon olma ünvanına sahip. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak ve güzel portreler için iddalı özellikler vadediyor.
Bununla birlikte Redmi 9 modelinde, 6.53 inç Full HD+ Dot Drop ekran bulunurken, yer alan ekran TÜV Rheinland Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) sertifikasına da kullanıcılarına sunuyor. Yonga seti tarafında, MediaTek’in Helio G80 SoC yongasına yer verilirken, batarya kanadında yüksek kapasiteyle taçlandırılmış 5020 mAh’lik bir batarya görüyoruz. Aynı zamanda bu batarya, 18W hızlı şarjı desteklemekte.
Cihazın genel tasarımına baktığımızda, Note 9 ailesinden aşina olduğumuz renkli tasarım ve parmak izi tutmayan dalgalı doku kullanılmış. Parmak izi sensörü ise, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi akıllı cihazın arka tarafına konumlandırılmış.
Redmi ailesinin imzası haline gelen IR blaster (Infrared alıcı), 3.5 mm kulaklık girişi, çift SIM kart girişi ve ek microSD kart yuvası da, cihazımızın diğer detayları arasında yerini alıyor.
Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9’un ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi Mi Smart Band 5: Daha büyük ekran ve PPG destekli gelişmiş nabız ölçer!
Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. İçerisinde 65 dinamik ekran stili bulunan bileklik, istek dahilinde mağaza üzerinden yenileri de alınabiliyor.
5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar her türlü alanda kullanılabiliyor. Mi Smart Band 5; salon bisikletinden, ip atlamaya kadar 11 egzersiz moduna kadar destekliyor. Spor özelliklerinin yanı sıra, PPG nabız ölçeri ile önceki modele nazaran yüzde 50 daha doğru sonuç veriyor. Bu sayede kalp sağlığı ve aynı zamanda uyku durumu, stres seviyesi ve aylık periyotu, daha kolay gözlemleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.
Önceki nesil cihaza göre, Band 5’te artık yeni bir şarj ünitesi kullanılıyor. Sarj zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılması artık gerekmiyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilebilir durumda.
Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL’den akıllı bilekliği satın alabilecekler.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım vadediyor!
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama sensörü ile çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine de destek veren TWS kulaklık, ek şarj işlemiyle toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.
Xiaomi Mi TV Stick: Cep boyutunda Mi Box deneyimi!
Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile Mi Box’ın sunduğu tüm özellikleri destekliyor. Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 8GB depolama ile gelen medya oynatıcısı özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Kumanda sayesinde Google Asistan, Netflix ve Prime Video arasında geçiş sağlanabiliyor.
319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada’da satışa sunulacak.