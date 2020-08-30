OnePlus, akıllı saat dünyasına girmeye hazırlanıyor!

OnePlus, ürettiği yüksek performanslı ve bütçe dostu telefonların yanı sıra şimdi de akıllı saat pazarına girmeye hazırlanıyor. Bugünlerde ortaya çıkan bilgiler, şirketin çok yakında “Watch” ismiyle bir akıllı saat tanıtacağını haber verdi.

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OnePlus, akıllı saat pazarına giriyor

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden OnePlus, görünen o ki ürün yelpazesini giyilebilir akıllı saatlerle genişletmek istiyor. Zira şirketin, Singapur Bilişim Gelişim Otoritesi (IMDA) web sitesinde, sertifikasyon işlemini tamamladığı OnePlus Watch isimli bir akıllı saati ortaya çıktı. Ayrıca IMDA’nın sitesinden anlaşıldığı üzere OnePlus Watch, W301GB model koduyla Wearable Watch (Giyilebilir Saat) olarak işaretlenmiş durumda.

Yalnız akıllı saatin teknik özellikleriyle alakalı herhangi bir bilgi yok. Ancak OnePlus’ın önünde pek bir seçenek de yok; bu nedenle, yüksek ihtimalle Google’ın giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirdiği Android Wear işletim sistemine sahip olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak saatin, gücünü ise Qualcomm’un yine akıllı saatlere özel ürettiği Snapdragon Wear 4100 yonga setinden alabileceği ifade ediliyor.

OnePlus’ın yeni akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceği ise bilinmiyor. Ancak iş sertifika alma sürecine kadar ilerlediyse, beklenen tarihin çok da uzakta olmadığını söyleyebiliriz. Şirket bu senenin sonlarında “8T” serisini tanıtacak, bu bağlamda yeni telefonlarıyla birlikte akıllı saatini de duyurması bekleniyor.