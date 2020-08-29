Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor

Bugün açıklanan Sony 2020 kurumsal raporuna göre firma, PC platformu için daha fazla birinci parti oyun getirmeyi planladığını söyledi. Gelecekte Sony’e ait birinci parti olarak adlandırılan önemli yapımları PC platformu bünyesinde çalışırken görebileceğiz.

Geçtiğimiz günlerde PC portu yayınlanan ve çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Horizon Zero Dawn’ın ardından Sony gelecek hedeflerini açıkladı. Firma açıklamasında, “Kâr oranımızın daha da büyümesi amacıyla, birinci taraf oyunlarımızı PC platformuna kadar genişleteceğiz” sözleriyle uzun süredir yayılan bazı söylentilere noktayı koydu. Sony’nin kendi oyun kataloğundan daha fazlasını PC’ye getirme kararı, Oyun ve Ağ servisleri bölümünün genişlemesinde büyük rol oynayacak.

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Raporda ayrıca mevcut politika değişiminin nedeni “Çevrim içi PC oyunlarından ve diğer platformlardan gelen oyuncuların rekabet oranlarının artmasını bekliyoruz” cümlesiyle açıklandı. Buna göre kısaca Sony, oyunların PC’ye genişletilmesinin sebebini, mevcut satın alım işlemi yapan kitlenin büyük çoğunluğunun PC platformunda yer almasına bağlıyor. Sonunda firmanın, bu platform üzerinde yer alan büyük cevheri görebildiği konuşuluyor.

Piyasada örnek olarak, Death Stranding ve Horizon Zero Dawn’ı gösterebileceğimiz, PS4 üzerinde çıkış yapan ve PC için port oluşturulan yapımlara yenileri eklenecek. Son olarak bugüne kadar hiçbir PS5 özel oyununun PC platformuna da geleceğini duymadık. Rakibi Xbox Series X’e göre bu konuda sınıfta kalan yeni PS5’in ileride oyunlar konusunda ne gibi avantajlar sunacağı belirsiz.