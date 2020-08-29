Haber
Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor
Bugün açıklanan Sony 2020 kurumsal raporuna göre firma, PC platformu için daha fazla birinci parti oyun getirmeyi planladığını söyledi. Gelecekte Sony’e ait birinci parti olarak adlandırılan önemli yapımları PC platformu bünyesinde çalışırken görebileceğiz.
Geçtiğimiz günlerde PC portu yayınlanan ve çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Horizon Zero Dawn’ın ardından Sony gelecek hedeflerini açıkladı. Firma açıklamasında, “Kâr oranımızın daha da büyümesi amacıyla, birinci taraf oyunlarımızı PC platformuna kadar genişleteceğiz” sözleriyle uzun süredir yayılan bazı söylentilere noktayı koydu. Sony’nin kendi oyun kataloğundan daha fazlasını PC’ye getirme kararı, Oyun ve Ağ servisleri bölümünün genişlemesinde büyük rol oynayacak.
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Raporda ayrıca mevcut politika değişiminin nedeni “Çevrim içi PC oyunlarından ve diğer platformlardan gelen oyuncuların rekabet oranlarının artmasını bekliyoruz” cümlesiyle açıklandı. Buna göre kısaca Sony, oyunların PC’ye genişletilmesinin sebebini, mevcut satın alım işlemi yapan kitlenin büyük çoğunluğunun PC platformunda yer almasına bağlıyor. Sonunda firmanın, bu platform üzerinde yer alan büyük cevheri görebildiği konuşuluyor.
Piyasada örnek olarak, Death Stranding ve Horizon Zero Dawn’ı gösterebileceğimiz, PS4 üzerinde çıkış yapan ve PC için port oluşturulan yapımlara yenileri eklenecek. Son olarak bugüne kadar hiçbir PS5 özel oyununun PC platformuna da geleceğini duymadık. Rakibi Xbox Series X’e göre bu konuda sınıfta kalan yeni PS5’in ileride oyunlar konusunda ne gibi avantajlar sunacağı belirsiz.
Akıllı Telefonlar
Nokia 3.4, tasarım detayları ve teknik özellikleri belli oldu!
Nokia 3.4 yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazının tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Nokia 3.4, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Telefon piyasasında eski günlerine dönmek isteyen Nokia çalışmalarını sürdürüyor. Nokia 3.4 modelini geliştiren firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 252 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 1259 puan ile karşılamakta. Teknik özelliklerine yakından bakma fırsatı bulduğumuz cihaz, işlemci konusunda henüz kesinleşen bir bilgiye sahip değil. “Bengal” kod adıyla listelenen işlemci, hem Snapdragon 662 hem de Snapdragon 460 için kullanılmakta. Ancak onun dışında bazı teknik özelliği belli olan akıllı telefon, 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine ve 10 W hızlı şarj desteğine sahip olacak cihazın tasarım detayları da belli oldu.
6.5 inç HD+ delikli ekran ile gelecek akıllı telefonun bir adet de 8 MP değerinde ön kamerası bulunuyor. Daha önceden hayran tasarımı olarak lanse edilen görüntülerin gerçek olacağı belirtilen akıllı telefon arka tarafta bizleri üçlü kamera kurulumu bile karşılamakta. Kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılarken, dizayn olarak yuvarlak çerçeve içerisine yerleştirilmiş üç kamera görülmekte. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alırken, akıllı telefon bizleri Android 10 ile karşılayacak. Nokia 3.4 modelinin 3 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
Apple
Apple, Facebook’taki ‘Apple %30 komisyon alıyor’ yazısını engelledi
Apple ile uygulama geliştiricileri arasında yaşanan komisyon savaşlarına Facebook da katıldı. Kullanıcılara uygulama içi satın alımlarda “Apple, bu ödemeden %30 komisyon alıyor” yazılı bir bilgilendirme mesajı gösteren Facebook, görünüşe göre Apple’ın engeline takılmış durumda.
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Son bir aydır Apple ile geliştiriciler arasında yılan hikayesine dönen bir komisyon krizi yaşanıyor. En son Fortnite ile yaşanan kriz, Apple’ın Epic Games’in geliştirici hesabını silerek son noktayı koymasıyla sonuçlanmıştı. Şimdi ise bu savaşın yeni kahramanı Facebook oldu.
Facebook, yurt dışında kullanıma sunduğu yeni bir güncelleme sayesinde kullanıcıların direkt olarak uygulama içerisinden bilet alabilmelerine olanak sağlamaya başladı. Ancak şirket, bununla da yetinmeyip bilet satın almak isteyen kullanıcılara ödeme ekranında “Apple, bu ödemeden %30 komisyon alıyor.” yazılı bir bilgilendirme gösteriyordu.
Tam bu noktada Apple ise devreye girip Facebook’un bu tutumundan dolayı App Store kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek bu güncellemeyi engelledi. Apple’a göre geliştiricilerin, kullanıcının işine yaramayacak bilgileri uygulamaya eklemesi yasak. İşte bundan dolayı Facebook’un bu bilgilendirme mesajını içeren güncellemesi Apple’ın engeline takıldı, sonrasında ise bu ibare kaldırılarak uygulama yeniden güncellendi.
Ayrıca Facebook, konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “İnsanların küçük işletmeler için harcadıkları paranın gerçekte nereye gittiğini anlamalarına her zamankinden daha fazla yardımcı olmalıyız. Maalesef Apple, %30 vergileriyle ilgili şeffaflık bildirimimizi reddetti, ancak bu bilgileri uygulama içinde kullanıma sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Anlaşıldığı üzere Apple, katı kurallarını uygulamak ve 1 nebze de olsa geri adım atmamak konusunda oldukça kararlı. Uzun vadede bu kararlılığı nelere mal olur, nelere mal olmaz hep birlikte göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Watch GT 2 Pro bazı detaylarıyla sızdırıldı!
Akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de dikkat çeken Huawei, bugün Watch Fit adlı akıllı saat modelini duyurmuştu. Markanın yeni üst seviye akıllı saat modeli olacak Watch GT 2 Pro ise bazı detaylarıyla sürpriz şekilde ortaya çıktı!
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Huawei Watch GT 2 Pro sürümü ile güncelleniyor!
Huawei Ailesi adlı bir internet sitesi tarafından sızdırılan Pro sürümü, standart versiyona kıyasla bazı küçük tasarımsal yenilikler barındırıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilen akıllı saatin yan kısmındaki fiziksel butonlarda da güncellemeye gidilmiş. Ayrıca Nebula Gri (klasik) ve Gece Siyahı (spor) olmak üzere iki farklı renk/kordon seçeneği bulunuyor.
Huawei Watch GT 2 Pro modelinin teknik özellik tarafında da radikal değişiklikler bulunmuyor. Sağlık takibi, SpO2 ölçümü ve dahili GPS özellikleri bulunan akıllı saate eklenen 100’den fazla egzersiz modu dikkat çekiyor. 5ATM su direncine dayanıklı saatte görüşme yapabilmek için dahili hoparlör ve mikrofon da bulunacak. Mevcut modelden farklı olarak ise tanıtım görsellerinde kablosuz ters şarj özelliğinin olduğu görülüyor.
Huawei’nin 10 Eylül tarihinde Çin’de bir akıllı saat lansmanı gerçekleştireceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar tarafından bu duyurunun Watch Fit modeli ile ilgili olabileceği ifade ediliyor. 2 haftalık uzun pil ömrünü koruyan Pro versiyonun ise markanın sıradaki amiral gemisi serisi Mate 40 ile beraber tanıtılacağı söyleniyor.