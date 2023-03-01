Katlanabilir akıllı telefonlar her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Samsung ve Huawei’nin başını çektiği pazara sürekli başka oyuncular da dahil oluyor. Son olarak OnePlus, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023’te katlanabilir akıllı telefon üreteceği haberlerini doğruladı!

OnePlus Kuzey Amerika Pazarında Samsung’a Rakip Olacak!

OnePlus’ın bu haberi, Samsung için oldukça önemli. Zira Samsung, en büyük pazarlardan biri olan Kuzey Amerika pazarında, katlanabilir telefonlar konusunda tam tabiriyle tek başına at koşturuyor. OPPO, Vivo, Xiaomi gibi markaların katlanabilir telefonları da dahil olmak üzere hiçbir telefonu bu pazarda satılamıyor.

Kuzey Amerika pazarı, yeni ve pahalı teknolojilere fazlaca ilgi duyan bir pazar olduğu için, firmalar bu pazarda varlığını güçlendirmek istiyor. Geleneksel akıllı telefonlarıyla bu pazarda yer alan OnePlus, sonunda katlanabilir telefon pazarına dahil olacak ve ilk katlanabilir telefonunu bu yılın sonuna doğru duyuracak.

Firma, cihazın özellikleri hakkında kayda değer bir veri paylaşmadı. Ancak OnePlus’ın ilk katlanabilirinin OnePlus’ın felsefesine uyum sağlayacağını söylemek mümkün. Yeni katlanabilir telefonundan yüksek beklentileri olan firma, bu cihaz hakkında ciddi bir çalışma yapıldığını belirtiyor.

Şirket, etkinlikte “İlk katlanabilir telefonumuz OnePlus’ın imzası olan hızlı ve sorunsuz bir deneyime sahip olacak. Yalnızca katlanabilir olmasıyla öne çıkmayacak; tasarımıyla, barındırdığı teknolojilerle ve diğer özellikleriyle öne çıkacak. Katlanabilir telefonların tepe noktası olan bir cihaz yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullanarak oldukça iddialı konuştu.

Pazarın diğer bir önemli oyuncusu olan Google da ilk katlanabilir olan Pixel Fold konusunda kolları sıvamıştı. Öyle ki, FCC’de ortaya çıkan gizemli Google Pixel akıllı telefonun yeni Pixel Fold olduğu iddia edilmişti. OnePlus ve Google’ın pazara dahil olması Samsung’a soğuk terler döktürebilir.

Tecno, OnePlus ve Google ile beraber iyice büyüyecek olan katlanabilir telefon pazarı 2023 yılında teknolojinin en sıcak konularından biri olmaya aday. Yalnızca iki sene önce emekleme aşamasında olan bir teknolojinin şimdi yürüdüğünü ve hatta koşmaya başladığını görmek sevindirici.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic Vs Geldi! Katlanabilir Telefon Pazarı Kızışıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus da oyuna dahil olmakla doğru mu yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!