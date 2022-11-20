2022 amiral gemisi akıllı telefon sezonu sona erdi ve Qualcomm’un 2023 amiral gemisi yongası Snapdragon 8 Gen 2’yi duyurmasıyla yeni nesil Android amiral gemilerinin piyasaya çıkması için yarış başladı. OnePlus 11’in Qualcomm’un en son çipine sahip olduğu ve ilk piyasaya sürülenler arasında olduğu zaten onaylandı. Şimdi, telefon hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Hızlı UFS 4.0 depolama kullanımı, çok sayıda RAM seçeneği ve malzeme kalitesi ayrıntılarıyla açıklandı.

Bir Weibo gönderisinde sızdıran Digital Chat Station, OnePlus’ın bir sonraki telefonunda UFS 4.0 depolama özelliğine sahip olacağını iddia ediyor. Mayıs 2022’de duyurulan depolama standardındaki en son gelişme, sıralı okuma/yazma hızlarında büyük bir sıçrama sağlarken aynı zamanda çiplerin daha küçük ve daha verimli olmasına olanak tanıyor. Samsung, UFS 4.0 NAND yongalarının sırasıyla 4.200MB/s ve 2.800MB/s’ye ulaşan hızlarla UFS 3.1’e göre iki kat sıralı okuma ve yazma hızı sağladığını söylüyor. Tüm bu ekstra performansa rağmen, UFS 4.0’ın önceki nesle göre %46 daha fazla güç verimliliği olduğu söyleniyor.

Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm’un UFS 4.0’ı destekleyen ilk platformu. Daha hızlı depolama yongası, daha hızlı uygulama başlatma süreleri, daha hızlı önyükleme hızları ve daha düşük uygulama yükleme süreleri dahil olmak üzere birçok kullanım durumunda gözle görülür bir hız artışı sağlıyor.

OnePlus, görünüşe göre yaklaşmakta olan amiral gemisi için 16 GB’a kadar RAM sunmayı planlıyor, ancak bunun üst düzey depolama varyantı için ayrılması gerekiyor. Sızıntı ayrıca, telefonun solda bir delikli selfie kamerasıyla kavisli kenarlı bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. OnePlus 11 renderları internete çoktan ulaştı, bu nedenle tasarımı bu noktada bir sır değil.

Orijinal sızıntı, OnePlus 11’in metal çerçeveli seramik bir gövdeye sahip olabileceğini iddia ediyordu, ancak başka bir güvenilir sızıntı yazarı olan Max Jambor, durumun böyle olmayacağını söylüyor. Seramik bir gövde, OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun rekabette öne çıkmasına yardımcı olabilir. Geçen yıl, OnePlus 10 Pro Çin’de piyasaya sürüldü ve birkaç ay sonra küresel çıkışını yaptı. OnePlus 11’in de benzer bir lansman zaman dilimini takip etmesini bekliyoruz.