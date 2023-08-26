Şu anki çağda, telefonlar sadece yüksek kaliteli fotoğraf çekmekle kalmayıp güçlü uygulamaları çalıştırmaktan hemen hemen her görevi yerine getirebiliyor. Ancak bu son derece etkileyici cihazların karşılaştığı temel bir zorluk var o da ıslak ekranlarla başa çıkmak. Yağmurlu havalarda veya ıslak parmaklarla dokunduğumuzda, telefonlarımızın beklediğimiz gibi çalışmadığını deneyimlemişizdir. OnePlus, bu soruna çözüm sunmayı amaçlayan “Yağmur Suyuna Dokunma” özelliğini tanıttı. Peki, bu özellik nedir ve nasıl işler?

OnePlus’ın yaklaşımını anlamadan önce, sorunun ne olduğunu anlamak önemlidir. Çoğu telefon, dokunmatik ekranlarında kapasitif teknolojiyi kullanır. Bu teknoloji, ekrana dokunduğunuzda parmağınızdan ekrana küçük bir elektrik yükünün iletilmesini sağlar ve telefon bu dokunuşu algılar.

Ancak su da elektriği iletir. Bu nedenle, ekran ıslakken telefonun işleyişinde karışıklıklar meydana gelir. Telefon, elektrik yükünün parmak dokunuşundan mı, yağmur damlalarından mı yoksa ikisinin karışımından mı kaynaklandığını ayırt edemez. Bu yüzden ıslakken telefonun ekranı garip davranabilir veya tepkisiz kalabilir.

OnePlus Ace 2 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle, şirket ıslak ekran sorununa yönelik yeni bir çözüm sunarak “Yağmur Suyuna Dokunma” özelliğini getirdi. Bu özellik, sadece ekranın suya dayanıklı hale getirilmesiyle sınırlı değildir; aynı zamanda ıslak ekran üzerinde bile dokunuşların doğru şekilde algılanmasını sağlıyor.

OnePlus’ın yaklaşımı, özel bir çip ve su kaynaklı elektrik sinyallerini parmak kaynaklı sinyallerden ayırt etmeye yardımcı olan özel algoritmaların birleşimidir.

Bu yaklaşımı basitçe açıklamak gerekirse, her dokunuşta telefon belirli bir elektrik “desenini” tanır. Bu sayede telefon, ekranın üzerindeki suyu farklı bir desen olarak algılayabilir. “Yağmur Suyuna Dokunma” teknolojisi, adeta akıllı bir filtre gibidir; su kaynaklı desenleri tanımlayabilir ve sadece parmak dokunuşlarına yanıt verebilir.

Bu teknolojinin getirdiği faydalar açıktır. Özellikle sık yağış alan bölgelerde yaşayan veya dışarıda vakit geçirmeyi seven kullanıcılar için, artık ekranın kurumasını beklemeye veya sürekli silmeye gerek kalmadan telefonlarını kullanabilecekler. Telefonlar, yağmur yağsa veya güneş açsa bile kullanıma hazır olacak.

İlginizi Çekebilir: Cuma Raporu #273: HONOR 90, vivo V29, öğrencilere vergisiz telefon ve dahası

Ayrıca, navigasyondan iletişime kadar her alanda akıllı telefonlara olan güvenimiz arttıkça, her türlü koşulda sorunsuz çalışabilen bir cihaza sahip olmak önemlidir.

Yağış altında çalışabilme zorluğu yalnızca OnePlus’a özgü değildir. Ancak şu anda pek çok telefon bu sorunu etkili bir şekilde çözemedi. “Yağmur Suyuna Dokunma” gibi bir teknoloji olmadığında, ıslak ekran üzerindeki dokunuşları yanlış okumaya veya görmezden gelmeye devam ederler. Bu durum özellikle acil durumlar veya hızlı telefon erişiminin gerektiği durumlar için sorun oluşturabilir.

OnePlus, simüle edilmiş bir yağmurlu durumu kullanarak OnePlus Ace 2 Pro’yu iPhone 14 Pro ile karşılaştırdığında, “Yağmur Suyuna Dokunma” özelliğinin gücünü gösterdi. iPhone su nedeniyle sıkıntı yaşarken, OnePlus cihazı bu sorunu çözmede başarılı oldu. Bu uygulamalı gösteri, “Yağmur Suyuna Dokunma” özelliğinin yağmurlu bir günde yaşanan sorunu nasıl işlevsel hale getirebileceğini gözler önüne serdi.

OnePlus’ın “Yağmur Suyuna Dokunma” özelliği, cihazlarımızı daha güvenilir ve kullanıcı dostu hale getirme adımının bir örneğidir. Teknoloji sürekli olarak ilerledikçe, bazen basit bir sorunun çözülmesinin de büyük etki yaratabileceği unutulmamalı.