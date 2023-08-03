OnePlus, kısa süre önce bu ayın sonunda Çin’de piyasaya süreceği Ace 2 Pro akıllı telefonunun tanıtımını doğruamıştı. Şubat ayında piyasaya çıkan OnePlus Ace 2’nin yükseltilmiş bir versiyonu olarak gelen Ace 2 Pro, sunduğu rakipsiz performansıyla dikkat çekiyor. Bazı özellikleri 3C sertifikasyon web sitesinde ve Geekbench platformunda daha önce görünen OnePlus Ace 2 Pro, şimdi de AnTuTu performans testinde rekor kırarak dikkatleti üzerine çekti! Ace 2 Pro’nun kırmadığı rekor kalmayacacak!

OnePlus Ace 2 Pro Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci ve Yüksek Performansıyla Geliyor!

OnePlus Ace 2 Pro’nun güçlü donanımı, kullanıcılarına yüksek performans ve hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklendiği zaten onaylanmıştı. Cihaz ayrıca Tiangong soğutma sistemiyle donatılan ilk model olarak dikkat çekiyor. Bu soğutma sistemi, 9140mm²’lik bir alana sahip inanılmaz büyük bir buhar odasını içeriyor, bu da cihazın uzun süreli yoğun kullanımda bile ısınma sorunu yaşamamasına yardımcı olacak.

OnePlus Ace 2 Pro’nun AnTuTu’daki performansı da etkileyici. Cihaz, PJA110 model numarasıyla listeleniyor ve 24GB LPDDR5X RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanına sahip olduğu görülüyor. Bu da, akıllı telefonun devasa bir RAM ve depolama kapasitesine sahip olacağını doğruluyor ve daha önceki söylentilerle uyumlu bir şekilde ilerliyor. Ayrıca, cihazın dört testin toplamında 1.733.703 puan aldığı gözlemleniyor. Bu puan, bir önceki AnTuTu kralı Nubia Red Magic 8S Pro’nun 1.704.020 puanlık skoruna kıyasla bir rekor olarak göze çarpıyor.

OnePlus Ace 2 Pro, GPU ve CPU testlerinde sırasıyla 456.555 ve 613.916 puan elde ederek etkileyici bir grafik ve işlem performansı sunuyor. Ayrıca, MEM ve UX testlerinde de 363.631 ve 299.601 puanlık skor elde ederek oldukça başarılı sonuçlar alıyor. Bu yüksek performans, kullanıcıların oyun oynarken, çoklu görevlerle uğraşırken veya yoğun iş yükleri altında bile sorunsuz bir kullanım deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak.

120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi beklenen OnePlus Ace 2 Pro, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışacak. Bu, kullanıcılara en yeni işletim sistemi özelliklerinden yararlanma imkanı sunacak ve güncel kullanıcı deneyimi sağlayacak.

OnePlus Ace 2 Pro’nun bu yüksek performansı ve güçlü donanımı, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla özellik ve detayın ortaya çıkması bekleniyor. OnePlus hayranları ve teknoloji meraklıları, OnePlus Ace 2 Pro ile ilgili gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Zira OnePlus’ın yeni canavarı teknoloji dünyasının bir sonraki performans kralı olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Ace 2 Pro neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!