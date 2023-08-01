Samsung Galaxy S24 serisinin, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde serinin ortanca çocuğu Galaxy S24+, Geekbench veritabanında Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle boy göstermişti. Şimdi ise telefonların pil detayları da sertifika belgeleri sayesinde ortaya çıktı! Galaxy S24 serisi selefi gibi pil konusunda iddialı olacak!

Samsung Galaxy S24 Serisinde Pil Büyüyebilir! Sonunda Oluyor!

Hollanda’nın Dekra veritabanına göre, Galaxy S24+ modeli, EB-BS926ABY model numaralı 4,755mAh nominal kapasiteli bir batarya ile gelecek. Diğer yandan üst düzey Galaxy S24 Ultra modelinin bataryası, EB-BS928ABY model numaralı 4,855mAh nominal kapasiteye sahip olacak. Bu da telefonların muhtemelen sırasıyla 4,900mAh ve 5,000mAh tipik değerlere sahip pillere sahip olacağı anlamına geliyor.

Nominal ve tipik kapasite değerleri kafa karıştırabilir. Biz genelde tipik değerleri cihazların özellik listelerinde görüyoruz. Cihazlar tasarlanırken tipik kapasite göz önüne alınıyor ancak güvenlik amacıyla nominal kapasiteler cihazların gerçek fiziksel batarya kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tabii ki belirttiğimiz gibi özellik listesinde tipik kapasiteler yer alacak.

Galaxy S24 Plus’ın TUV sertifikasyon veritabanında da görüldüğü ifade ediliyor. Cihazın EB-BS928ABY model numarasına sahip 4,855mAh bataryaya sahip olması bekleniyor ve bu da tipik değerinin 5,000mAh olabileceğini gösteriyor. Ancak, hızlı şarj özellikleri hakkında henüz resmi bilgi bulunmamakla birlikte, söylentilere göre cihazın 45W hızlı şarjı destekleyeceği iddia ediliyor.

Galaxy S24 Ultra modeli ise SM-S928U model numarasıyla TUV sertifikası aldı. Cihazın bataryası, EB-BS926ABY model numaralı 4,855mAh (nominal değer) kapasiteye sahip olacak. Bu da Ultra modelinin S24+’dan daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacağını gösteriyor ve 5,100mAh (tipik değer) pil barındırabileceği düşünülüyor. Ayrıca, cihazın 65W hızlı şarjı destekleyeceği söylentiler arasında yer alıyor. Bu da yeni nesilde ciddi bir artış demek.

İki sertifikada da cihazların benzer pil kapasiteleriyle boy gösterdiğini görmek mümkün. Cihazların sertifika alması, tanıtımın yakın olduğunun da habercisi.

Samsung Galaxy S24 serisi, pil kapasitelerinin yanı sıra diğer teknik özellikleriyle de merakla bekleniyor. Samsung’un yeni amiral gemilerinin ne gibi yeniliklerle geleceği ve kullanıcılara nasıl performans sunacağı şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 serisi pil konusunda neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!