OnePlus 8, Android 11 güncellemesi alıyor. Amiral gemisi katilinin, Verizon ve T-Mobile operatör versiyonları nihayet güncellemeye kavuşuyor.

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OnePlus, BBK Electronics’in çatısı altında bulunan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisi. Şirket özellikle kurulduğu yıllarda fiyat, performans oranı yüksek ürünleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu sebeple amiral gemisi katili unvanı alan Çinli telefon üreticisi, son zamanlarda uygun fiyatlı ürünlerden biraz uzaklaşmış olsa bile, performansa önem veren Android kullanıcıları hala OnePlus’ı tercih ediyor. Şimdi ise markanın 2020 yılındaki amiral gemisi modeli olan OnePlus 8, Android 11 güncellemesi alıyor. Uzun zamandır beklenen güncelleme Android 11 tabanlı, OxygenOS şeklinde sunulacak.

OnePlus 8 Android 11 güncellemesi alıyor

OnePlus’ın, 2020 yılına ait amiral gemisi modeli olan OnePlus 8, Android 11 güncellemesini geçtiğimi ekim ayında almıştı. Özellikle operatöre kilitsiz modeller için olan güncelleme, uzun süredir kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Şimdi ise güncelleme, Verizon ve T-Mobile gibi operatörler tarafından satılan modellere geliyor. Bu modeller söz konusu operatörler tarafından satılıyor ve sadece o operatörlerin sim kartları ile çalışıyor. Telefonunu bu şekilde alan kullanıcılar, üç ay gecikmeli olsa bile sonunda güncellemelerine kavuşuyor. Android üreticilerinin eski performanslarının aksine, güncellemelere önem verdiği bu dönemde kullanıcılar, güncellemeleri oldukça önemsiyor. Android 11 güncellemesi alacak olan OnePlus 8′in özellikleri ise şunlar;

Ekran : 55 inç, FHD+ AMOLED

: İşlemci : Snapdragon 865

: GPU: Adreno 650

RAM : 8GB (LPDDR4X)

: Depolama: 128 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C,

Batarya: 4.300 mAh (30W hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi : Android 10, Oxygen OS 10.5

: Ağırlık: 180 gram

Boy : 160.2 mm

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