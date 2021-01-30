Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Android 11 güncellemesi alıyor
OnePlus 8, Android 11 güncellemesi alıyor. Amiral gemisi katilinin, Verizon ve T-Mobile operatör versiyonları nihayet güncellemeye kavuşuyor.
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OnePlus, BBK Electronics’in çatısı altında bulunan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisi. Şirket özellikle kurulduğu yıllarda fiyat, performans oranı yüksek ürünleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu sebeple amiral gemisi katili unvanı alan Çinli telefon üreticisi, son zamanlarda uygun fiyatlı ürünlerden biraz uzaklaşmış olsa bile, performansa önem veren Android kullanıcıları hala OnePlus’ı tercih ediyor. Şimdi ise markanın 2020 yılındaki amiral gemisi modeli olan OnePlus 8, Android 11 güncellemesi alıyor. Uzun zamandır beklenen güncelleme Android 11 tabanlı, OxygenOS şeklinde sunulacak.
OnePlus 8 Android 11 güncellemesi alıyor
OnePlus’ın, 2020 yılına ait amiral gemisi modeli olan OnePlus 8, Android 11 güncellemesini geçtiğimi ekim ayında almıştı. Özellikle operatöre kilitsiz modeller için olan güncelleme, uzun süredir kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Şimdi ise güncelleme, Verizon ve T-Mobile gibi operatörler tarafından satılan modellere geliyor. Bu modeller söz konusu operatörler tarafından satılıyor ve sadece o operatörlerin sim kartları ile çalışıyor. Telefonunu bu şekilde alan kullanıcılar, üç ay gecikmeli olsa bile sonunda güncellemelerine kavuşuyor. Android üreticilerinin eski performanslarının aksine, güncellemelere önem verdiği bu dönemde kullanıcılar, güncellemeleri oldukça önemsiyor. Android 11 güncellemesi alacak olan OnePlus 8′in özellikleri ise şunlar;
- Ekran: 55 inç, FHD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- GPU: Adreno 650
- RAM: 8GB (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB (UFS 3.0)
- Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C,
- Batarya: 4.300 mAh (30W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5
- Ağırlık: 180 gram
- Boy : 160.2 mm
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Akıllı Telefonlar
LG, mobil biriminde 2020’yi rekor zararla kapattı
Akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarıyla gündeme gelen LG, 2020’nin dördüncü çeyreğine ilişkin faaliyet raporunu yayınladı. Gelirleri son çeyrekte yeniden düşüşe geçen marka, bunun yanı sıra yıllık bazda rekor zarar açıkladı.
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LG, mobil biriminde zarar açıklamaya devam ediyor!
Şirket tarafından açıklanan raporda, mobil birimin son çeyrekte 1.24 milyar dolarlık telefon satışı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini %5 artıran LG Mobile, buna karşın üst üste 23. mali çeyrekte de zarar etmekten kurtulamamış. 2020’de mobil birim 750.63 milyon dolar zarar ederken, bunun 222.9 milyon dolarını son çeyrek oluşturuyor. Dolayısıyla LG’nin kasasında açılan deliğin giderek büyüdüğünü söylemek mümkün.
Raporda LG’nin son çeyrek performansının beklentilerin altında kalma nedenleri de yer alıyor. Amiral gemisi cihaz satışlarının azalması ve 4G işlemci temininde yaşanan sorunlar, markanın gerekçeleri arasında bulunuyor. Ancak 2021’e yönelik tahminler, mobil cihaz satışlarının pandemi öncesi seviyeye dönmesi yönünde. Bu da LG için 5G uyumlu modeller özelinde yeni bir fırsat ihtimali gibi duruyor.
Öte yandan, markanın akıllı telefon pazarında devam edip etmeyeceği de henüz net olarak belli değil. Mali raporda akıllı telefon biriminin performansının yakından incelendiği ve karar sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Yani önümüzdeki günlerde LG, şirket içerisinde en çok zarar eden birimiyle ilgili kritik bir karar verecek.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Mi 11 modelini global pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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26 Aralık tarihinde tanıtılan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 11, yeni yıl ile birlikte sadece Çin’de satışa sunulmuştu. Aynı zamanda Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 888 ile donatılan Xiaomi Mi 11, yoğun ilgi gördü. Ayrıca Snapdragon 888’in ilk ticari kullanıcısı olan bu telefon, satış rakamlarıyla rekorları alt üst etti.
Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB veya 12 GB
- Depolama: 128 GB ya da256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, aynı zamanda 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD)
- Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
- Ağırlık: 196 gram
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Sonuç olarak pek çok teknoloji severlerin merakla beklediği cihazlardan olan Xiaomi Mi 11, paylaşılan görsele göre 8 Şubat tarihinde Avrupa merkezli olarak da lanse ediliyor. Ayrıca bu lansmanda Mi 11 Pro ile Mi 11 Lite’ın da tanıtılması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple, yeni bir periskop kamera patenti aldı!
Geçtiğimiz yıl, Apple‘ın yeni cihazlarında periskop kamera kullanacağı söylentisi bazı sızıntı kaynakları tarafından ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, yeni bir periskop kamera patenti alarak gelecek nesil telefonları için hazırlık yapıyor. Ayrıca alınan bu patent ile birlikte, yakınlaştırma konusunda iPhone serisinin rakiplerini yakalaması söz konusu olacak.
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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
PatentlyApple tarafından yayınlanan rapora göre ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bugün erken saatlerde yeni bir patent başvurusu yayınladı. Belgelerde, 85 mm ila 165 mm aralığında katlanabilen bir kamera teknolojisinden bahsediliyor. Bu katlanabilen kamera, küçük form faktörlü bir kamera modülü için kullanıma uygundur. Ayrıca bu patentli kamera, iki hafif katlama elemanına ve bu iki eleman arasında bulunan lens sistemine sahiptir. Mercek sisteminin kendisi, hafif katlama elemanlarından bağımsız olarak çalışıyor. Sonuç olarak, kamera sistemi ek dijital yakınlaştırma ve üstün optik yakınlaştırma ile gelecek. Bu teknolojinin 2021 yılında gelecek olan iPhone 13 serisinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Fakat şirket, genellikle aldığı patentlerin altını doldurduğu için ileride kullanılması muhtemel.
Patent belgesi, bu yeni lensin sadece iPhone ile sınırlı olmayacağını gösterdi. Yani, dizüstü bilgisayar, tablet veya masaüstü bilgisayarlarda bu lensler kullanılabilir. Kısaca, neredeyse tüm cihazlarda kullanılabilen özel bir lensin Apple tarafından patent haklarıyla alındığını gördük. Henüz bu lens hakkında tam bilgi sahibi değiliz. Apple‘ın yeni iPhone serisinde bu lensi kullanması halinde rakipleriyle rekabeti arttırması muhtemel. Yaz aylarına doğru bu patent hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
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