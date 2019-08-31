OnePlus 7T Pro McLaren Edition ortaya çıktı

OnePlus, 26 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte yeni akıllı telefon modelleri OnePlus 7T ve 7T Pro’yu duyuracak. Tasarımı ve özellikleri sızdırılan OnePlus 7T Pro, McLaren Edition serisiyle dikkat çekeceğe benziyor.

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OnePlus 7T Pro, iddialı tasarımı ve özellikleri ile geliyor

OnLeaks tarafından sızdırılan cihazın tasarımı, OnePlus 7 Pro modeliyle büyük benzerlik gösteriyor. Ön kısmında bir pop-up kameraya sahip olan OnePlus 7T Pro, arka kısmında ise dikey yerleştirilmiş üç adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonda gerçekleşen yenilikler ise teknik özellikleri tarafında belli oluyor.

6.67 inç boyutundaki Quad HD AMOLED ekranı taşımayı sürdürecek olan OnePlus 7T Pro, bu ekranda 90 Hz yenileme hızı ve HDR10+ gibi özellikler sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciden alacak telefonda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasitesi sunulacak.

Kamera tarafında üçlü arka kamera kullanan telefon, kullanıcısına 48+16+8 megapiksel çözünürlüklü bir paket sunacak. Kamera ile ilgili fazla detay bulunmazken, yeni bir makro çekim modu ile hibrit görüntü sabitleme teknolojisinin olacağı belirtiliyor. Ön bölümde de 16 megapiksel çözünürlüklü pop-up kameranın varlığını sürdürmesi bekleniyor.

4.080 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan OnePlus 7T Pro’da 30W gücündeki Warp Charge 30T hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan telefonun getireceği sürprizlerden biri de McLaren Edition sürümü. Daha önce OnePlus 7 serisinde gördüğümüz bu işbirliği yeni modelde de aynen sürecek. Turuncu ve siyah renkleriyle ilgi çekici bir hale gelen McLaren Edition versiyonunda 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunulacak. Ayrıca telefonun kutu içeriği de turuncu detaylarla özel bir hale geliyor.

26 Eylül tarihinde Hindistan’da düzenlenecek etkinlikte OnePlus 7T serisinin haricinde bir de OnePlus TV duyurulacak. Bu ürün ile beraber OnePlus’ın kendi ekosistemini oluşturma yolunda ilk adımı atacağı tahmin ediliyor.