Samsung Galaxy A71, Geekbench testinde ortaya çıktı!

Samsung Galaxy A71 modelinin Geekbench benchmark testinden aldığı puanlar ve kimi teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A71 Geekbench sonuçları

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un bu yıl yenilediği Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Galaxy A71‘in Geekbench testinden sonuçlar ortaya çıktı. Bu sonuçlar telefonun belli başlı donanım özellikleri hakkında da bilgi veriyor.

Sonuçlarda SM-A715F model numarasıyla yer alan 8 GB RAM‘li Galaxy A71, testten tek çekirdekte 2540 çoklu çekirdekte ise 7081 puanlarını almayı başardı. Alınan bu puanlar; Galaxy A ailesinin üst-orta seviyeye konumlanan yeni üyesinde, 11 nanometre teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisinin kullanıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

Cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemi ve yeni OneUI sürümüyle çıkması bekleniyor. Galaxy A71‘in Galaxy A91 modeliyle beraber 2020 yılının bahar aylarında satışa çıkacağı tahmin ediliyor.