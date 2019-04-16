OnePlus 7’nin görüntüleri ortaya çıktı!

OnePlus 7’nin görüntüleri ortaya çıktı!

16 Nisan, 2019 Akıllı Telefonlar 0 yorum

Yılın ilk yarısı için tüm amiral gemisi akıllı telefonların renderları ortaya çıkmıştı. OnePlus’ın yeni cihazı yani OnePlus 7 modelinin görüntüleri daha ortaya çıktı.

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Önümüzdeki ay tanıtılacak!

Bu yıl OnePlus tarafından iki farklı varyasyonun ortaya çıkarılması bekleniyor. Bunlardan birisi OnePlus 7 standart modeli olurken, diğeri daha yüksek donanım özelliklerine sahip OnePlus 7 Pro modeli olacağı söyleniyor.

OnePlus 7

Teknik özellikler açısından pek fazla detay ortaya çıkmazken, bir önceki modelde bulunan 6,41 inçlik ekranın 6,2 inç boyutuna düşürüleceği biliniyor. Fiyatı ile ön plana çıkması beklenen OnePlus 7 modellerinin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.

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