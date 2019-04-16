OnePlus 7’nin görüntüleri ortaya çıktı!

Yılın ilk yarısı için tüm amiral gemisi akıllı telefonların renderları ortaya çıkmıştı. OnePlus’ın yeni cihazı yani OnePlus 7 modelinin görüntüleri daha ortaya çıktı.

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Önümüzdeki ay tanıtılacak!

Bu yıl OnePlus tarafından iki farklı varyasyonun ortaya çıkarılması bekleniyor. Bunlardan birisi OnePlus 7 standart modeli olurken, diğeri daha yüksek donanım özelliklerine sahip OnePlus 7 Pro modeli olacağı söyleniyor.

Teknik özellikler açısından pek fazla detay ortaya çıkmazken, bir önceki modelde bulunan 6,41 inçlik ekranın 6,2 inç boyutuna düşürüleceği biliniyor. Fiyatı ile ön plana çıkması beklenen OnePlus 7 modellerinin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.