Dev bataryalı Vivo Y17 ortaya çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo‘nun bu ayın sonunda görücüye çıkacak olan 5000 mAh bataryaya sahip yeni akıllı telefonu Vivo Y17 bazı teknik özellikleriyle sızdırıldı.

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Vivo Y17 özellikleri

Y17 6.35 inç boyutundaki damla çentikli bir ekrana sahip. Kamera tarafındaysa 20 MP çözünürlükteki iddialı selfie kamerasıyla dikkat çekiyor. Telefon AI (yapay zeka) destekli üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek ama bu kameraların özellikleri henüz bilinmiyor.

Telefon gücünü ise sekiz çekirdekli Helio P35 işlemcisinden alacak. 12 nm teknolojisiyle üretilen giriş seviye işlemcideki her bir Cortex-A53 çekirdeği 2.3 GHz hızında çalışıyor. Telefon 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. Y17‘nin 5000 mAh‘lık devasa bataryası ise hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ürünün fiyatı ise henüz belli değil.