27 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Infinity War ya da Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmi merakla bekleniyor. Aynı zamanda bir diğer merak uyandıran telefon OnePlus 6 ile ortak çalışma geliyor.

OnePlus 6 Avengers video

Yukarıdaki tanıtım videosunda görebileceğiniz gibi Avengers ve OnePlus logolarından oluşan kısa bir video ile ortaklığı duyuran OnePlus, OP 6 telefonunda Avengers özel versiyonunu da çıkaracağını dolaylı yoldan duyurmuş oldu. Özellikleri ve fiyatını buradaki haberimizden görebileceğiniz OnePlus 6’nın Avengers versiyonu nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.