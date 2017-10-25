OnePlus 5T’nin Şimdi de Özellikleri Ortaya Çıktı!

Son dönemlerde ayak sesleri gittikçe yükselen telefon olan OnePlus 5T’nin render görüntüleri dışında bu sefer de AnTuTu Benchmark’ta teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Ülkemizde satışa sunulmuyor olsa da merak edilen ve ilgiyle takip edilen telefonlardan biri olan OnePlus ailesi, bildiğiniz gibi en son A5000 kod adına sahip OnePlus 5 modeliyle piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise OnePlus 5T söylentileri artarken, AnTuTu Benchmark’ta A5010 kod adına sahip bir model gözüktü.

Özellikle OnePlus 3T’nin A3010 kod adına sahip olduğunu düşünürsek A5010’un da OnePlus 5T olduğundan emin olabiliyoruz.

Ortaya çıkan teste göre Qualcomm Snapdragon 835 ve Adresno 540 paketi ile gelen 5T, aynı zamanda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelecek. Full HD+ diyebileceğimiz 1080 x 2160 piksel ekran çözünürlüğü ile gelecek OnePlus 5T, 18:9 ekran oranı ve 2 adet 20MP çözünürlüğünde arka kamera ile kutudan çıkıyor. Beklenildiği gibi Android 8.0 Oreo işletim sistemi bulunacak telefonun yakın tarihte tanıtılması bekleniyor.