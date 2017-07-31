OnePlus 5, OxygenOS 4.6 İle Daha İyi Pil Ömrüne Kavuşuyor!

Belalı OnePlus 5’ten nihayet yüz güldüren bir haber.

Amiral gemisi katili üstün fiyat/performans serileri ile ünlü Çinli firma OnePlus’ın en son amiral gemisi katili OnePlus 5 ne yazık ki şu ana kadar kendi popülerliği hariç fazla bir şey öldüremedi.

Bunlardan bir tanesi de oldukça ironik ancak o kadar da tehlikeli olan 911 problemiydi. Telefon sahipleri OnePlus 5 ile 911’i aradıklarında telefon otomatik olarak kapanıyor ve en yardıma muhtaç anda sizi dış dünya ile iletişimsiz bırakıyordu. Lakin OnePlus bununla ilgili bir düzeltmeyi hızlıca hazırlayarak telefonlara dağıttı. Nitekim bu sefer de başka şeyler bozuldu.

Şimdi de kullanıcılar telefonun pil ömründen şikayetçi. Alınan geri bildirimlere göre akıllı telefon bekleme durumundayken normalin dışında pil tüketiyor. Bu tüketim hızı Doze modu açıkken bile geceye vardığında telefon boşta bekler halde %100’den %25’e düşüyor.

Ama neyse ki bu derdin çaresi de yakında geliyor. OnePlus firması çoktan sıkıntıyı giderecek OxygenOS 4.6 işletim sistemi versiyonu üzerinde çalışıyor. OnePlus 5 için gelecek olan bu ana güncelleme doğrudan bu soruna çözüm olacak.