OnePlus 11 serisi tanıtıldığından beri OnePlus 11R hakkında birçok sızıntı duymaya başladık. Akıllı telefon Çin pazarında OnePlus Ace 2 ismiyle satışa çıkarken global pazara OnePlus 11R ismiyle satışa çıkacak. Telefon, Abhisekh Yadav tarafından BIS (Hindistan Standartları Bürosu) veritabanında “CPH2487” model koduyla tespit edildi.

BIS sertifikası cihazın Hindistan pazarında satışa sunulacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonun şarj özelliklerini de ortaya çıkarıyor. BIS sertifikasına göre OnePlus 11R 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak ve bu şarj cihazı kutunun içerisinden verilecek.

BIS sertifikasının yanı sıra akıllı telefon Çin’in 3C sertifikasını da aldı. Bu sertifika OnePlus 11R’ın Çin’de devam eden Çin Yeni Yılı tatillerinden sonra Çin pazarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

OnePlus 11R ile ilgili bundan önce birçok sızıntı yapılmıştı. Sızıntılara göre akıllı telefon 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra 120hz ekran yenileme hızını da destekleyecek.

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OnePlus 11R kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında OnePlus 11R, OIS desteğine sahip 50 MP çözünürlükte bir ana kamera ile beraber gelecek. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacak.