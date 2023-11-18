OnePlus bir süredir OnePlus 11 Android 14 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım konusunda iyi olan Çinli şirket, OnePlus 11 Android 14 güncellemesini yavaş yavaş kullanıma sunuyor. Detaylara bakalım.

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OnePlus 11 Android 14 güncellemesi Hindistan pazarı için kullanıma sunuldu. Güncelleme 5 GB boyutunda ve şimdilik sadece Hindistan pazarında kullanılabiliyor.

OnePlus 11 neler sunuyor?

OnePlus 11 karşımıza 1440×3216 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 525 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 11 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 16GB LPDDR5X RAM ve 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 11, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.