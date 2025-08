Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle sadece görsel tasarımı değil, işitsel deneyimi de yeniden şekillendiriyor. Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Z Flip7 FE modellerinde halihazırda test edilen yeni arayüz zil sesi seçenekleriyle klasik müzik sevenleri memnun edecek dört farklı melodi sunuyor. İşte yeni One UI 8 zil sesi!

Samsung One UI 8 ile Vivaldi’nin Dört Mevsimi cebinize geliyor

Samsung One UI 8 güncellemesinde, Vivaldi’nin ünlü eseri The Four Seasons (Dört Mevsim) baz alınarak hazırlanan dört özel zil sesi yer alıyor: Spring, Summer, Autumn ve Winter. Bu eserler, klasik müziği günlük teknoloji deneyimine entegre etme amacı taşıyor ve markanın “Inspired by Nature” yani “Doğadan İlhamla” adını verdiği tasarım felsefesini yansıtıyor.

Yeni zil sesleri, sıradan dijital tınıların aksine, profesyonel bir konser salonunda Dolby Atmos teknolojisiyle kaydedildi. Kayıtlarda Grammy ödüllü ses yönetmeni Hwang Byung-jun, Seul Ulusal Üniversitesi profesörü ve keman virtüözü Kim Da-mi ile klasik müzik topluluğu Collegium Musicum Seoul yer aldı. Bu sayede akıllı telefon kullanıcıları, adeta bir konser salonu deneyimini cebinde taşıyabilecek.

Yazımızın sonunda bu videoya yer verdik, eğer dinlemek isterseniz yazımızın sonunda yer alan videoya gitmeniz yeterli.

Doğadan gelen sadece zil sesi değil

One UI 8 yalnızca zil sesleriyle sınırlı değil. Arayüzde doğadan ilham alan başka sesler de bulunuyor. Örneğin, dokunma geri bildirimleri için gerçek kaya seslerinden alınmış kayıtlar kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl yine doğa temalı olarak yayınlanan Camille Saint-Saëns’in The Carnival of the Animals eseri baz alınarak tasarlanan zil sesleriyle başlayan bu yaklaşım, One UI 8 ile daha da derinleşmiş görünüyor.

Android 16 sürümünü temel alan bu yazılım güncellemesi, hem kullanıcı arayüzünü sadeleştiriyor hem de kullanıcıların duyusal deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Teknoloji ile klasik müziği buluşturan bu dokunuş, markanın yenilikçiliğini estetik bir anlayışla birleştirdiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: One UI 8 Beta çıkış tarihi ve alacak cihazlar belli oldu!

Siz Samsung’un klasik müziği teknolojiye entegre ettiği bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.