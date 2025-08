Samsung, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak One UI 8 Beta programını resmen duyurdu. Peki One UI 8 Beta kullanıcılarına hangi yenilikleri sunacak? One UI 8 beta ne zaman çıkacak ve alacak cihazlar neler?

One UI 8 Beta çıkış tarihi belli oldu!

Samsung, bazı cihazlar için One UI 8 Beta güncellemesini Eylül ayında başlatacağını resmi olarak duyurdu. Birçok telefon için One UI beta çıkış tarihi olarak belirlenen Eylül, Android severler için oldukça hareketli geçecek.

Beta programı ilk etapta Hindistan, Güney Kore, Amerika ve İngiltere gibi pazarlarda başlatılacak. Türkiye için resmi bir tarih verilmemiş olsa da, global beta sürecinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye’deki Galaxy kullanıcılarının da dahil edilmesi bekleniyor.

Samsung’un One UI 8 programı, Android 16 altyapısı üzerine inşa edilecek. Bu güncellemeyle birlikte arayüzde performans iyileştirmeleri, yeni Galaxy AI özellikleri ve gizlilik ayarlarında daha fazla kişiselleştirme seçenekleri sunulacak.

Özellikle arayüzde yapılan sadeleştirmeler ve dinamik widget sistemindeki yenilikler dikkat çekiyor. One UI 8 beta çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla görsel ve teknik detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Eylül ayında One UI 8 Beta alacak cihazlar listesi açıklandı!

Eylül One UI 8 Beta programı, ilk etapta sınırlı model aralığında test edilecek. Samsung’un açıkladığı listeye göre One UI 8 beta alacak cihazlar şu şekilde:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5

ve Galaxy A36 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A54

Bu modeller One UI Beta programına eylül ayında dahil edilen cihazlar olacak. Beta sürecinde ortaya çıkan geri bildirimlere göre diğer modellerin de listeye eklenmesi söz konusu olabilir.

Türkiye’deki Galaxy S23 sahiplerinin de, global beta programının genişlemesiyle birlikte One UI Beta deneyimini yaşaması bekleniyor. Ancak Samsung, süreci kontrollü bir şekilde yürütmeyi planladığı için beta programı kademeli olarak yayılacak.

Samsung’un One UI Beta programı, Android 16’ın sunduğu yenilikleri Galaxy arayüzüne uyarlarken, kullanıcı deneyimini daha stabil hale getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için de bu güncellemenin kısa sürede aktif edilmesi bekleniyor. One UI beta çıkış tarihi itibarıyla cihazlara indirilebilir hale geldiğinde, kullanıcıların sistem kararlılığı ve pil verimliliği konularında ciddi iyileştirmelerle karşılaşması hedefleniyor.

