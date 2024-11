Samsung, yazılım güncellemeleri konusunda hızla hareket eden bir marka olarak bilinse de, One UI 7 beta sürecindeki gecikme kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Samsung bir süredir bu konuda sessiz kalsa da, Samsung Android 15 takvimi resmen sızdırıldı. Peki One UI 7 beta ne zaman çıkacak? İşte Samsung One UI 7 takvimi.

One UI 7 Beta Ne Zaman Çıkacak? Samsung Android 15 Takvimi Sızdı!

One UI 7 beta ne zaman çıkacak diye soranlar için One UI 7 beta sürümünün Aralık ayının ilk haftasında başlatılması bekleniyor. Önceki güncellemelerde Samsung çok daha hızlı davranmıştı. Fakat bu büyük bir güncelleme olacak ve şirket sorunsuz güncellemelere odaklanmış durumda.

Samsung’un beta programı kapsamında öncelik, Galaxy S24 serisine verilecek. Bu cihazları, yaklaşık iki ila üç hafta sonra Galaxy S23 serisi takip edecek. Ancak, eski modeller olan Galaxy S22 ve Galaxy S21 serileri için durum belirsizliğini koruyor. Özellikle Galaxy S21 ailesinin beta sürecine dahil edilmeyeceği iddiaları, eski model kullanıcılarını endişelendirdi.

One UI 7 ne zaman çıkacak sorusuna yönelik bir diğer önemli bilgi ise kararlı sürümün Şubat 2024’te yayınlanacağı yönünde. Bu tarih, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25’in lansmanıyla eş zamanlı olacak şekilde planlanmış durumda. Ancak, S25’in tanıtımından önce başka hiçbir cihaz bu güncellemeyi almayacak.

One UI 7 takvimi açısından dikkat çeken nokta, Samsung’un yazılım geliştirme sürecinde daha fazla kullanıcı deneyimine odaklanması. Bununla birlikte, Çinli rakiplerin Android 15 güncellemelerini çoktan sunmuş olması, Samsung’un yazılım yarışında geride kalıp kalmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Kullanıcılar, gecikmelere rağmen Samsung’un yenilikçi bir arayüz deneyimi sunmasını bekliyor. Eğer One UI 7 beklentileri karşılarsa, bu gecikme unutulabilir. Aksi takdirde, Samsung’un yazılım güncellemelerindeki liderliği ciddi şekilde sorgulanabilir.

