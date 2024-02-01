Samsung Galaxy S24 serisi ile beraber tanıtılan One UI 6.1 güncellemesi, Samsung telefonları için önemli iyileştirmeler sunuyor. Başlangıçta Galaxy S24 serisi ile tanıtılan güncelleme, Şubat güvenlik yamasıyla beraber daha eski cihazlara da ulaşacak. Ancak, güncellemenin bazı dezavantajları da bulunuyor. One UI 6.1 kullananların açması gereken çok önemli bir özellik var. İşte o özellik.

Samsung One UI 6.1 Kullananlar Dikkat: Bildirim Kanalları Özelliğini Açmayı Unutmayın

One UI 6.1 ile gelen dikkate değer bir eksiklik, Circle To Search özelliğiyle hareket çubuğunu gizleme yeteneğinin ortadan kaldırılmasıydı. Bizler de bu özelliğin kaldırıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca, birçok Galaxy S24 Ultra kullanıcısı canlı ekran profili ile ilgili sorunlar yaşadıklarını da bildiriyor. Ama bu yazımızda başka bir özellikten bahsedeceğiz.

Güncellemeyle ilgili en önemli sorunlardan biri, Android’in son yıllarda kazandığı en iyi özelliklerden birinin devre dışı bırakılması. 2017’de Google’ın tanıttığı Bildirim Kanalları özelliği, Samsung’un One UI arayüzünde Bildirim Kategorisi olarak adlandırılıyor.

Bu özellik, uygulamaların farklı bildirim türlerini ayrı öğeler halinde kategorize etmesine olanak tanıyor ve bu sayede kullanıcılar her kategori için bildirimleri ayrı ayrı etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağına sahip oluyor.

Ancak, One UI 6.1 güncellemesi, bildirim kanallarını varsayılan olarak kapalı halde kullanıcılara sunuyor. Android Araştırmalar sonucunda, One UI 6.1’in bildirim kanalları menüsünü etkinleştiren veya devre dışı bırakan bir anahtar sunduğu ortaya çıkmış durumda.

Ancak bu anahtar, One UI 6.1 yüklü Galaxy S24’te varsayılan olarak kapalı şekilde geliyor.Bu özellikten habersiz olan kullanıcılar, Android’e yapılan önemli eklemelerden birini kaçırma riskiyle karşı karşıya.

Bildirim kanallarını tekrar etkinleştirmek için kullanıcılar şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Ayarlar’ı açın.

2. Bildirimler menüsünü açın.

3. En altta, Gelişmiş Ayarlar’ı açın.

4. “Her uygulama için bildirim kategorilerini yönet” seçeneğini açın.

Bildirim Kanalları, her bir bildirim üzerinde aha fazla kullanıcı kontrolü sağlarken, azaltılmış bildirim karmaşasıyla kullanıcıların gördüğü toplam bildirim sayısını da azaltıyor. Bu sayede kullanıcıların dikkati de dağılmıyor. Bununla birlikte önem verdiğiniz bildirimleri önceliklendirme imkanı da kullanıcılara sunuluyor.

One UI, birçok kullanıcı tarafından takdir ediliyor ve en iyi Android uygulaması olarak görülüyor. Ancak, son zamanlarda yaşanan deneyim, kullanıcıların memnuniyetsizliğine neden olmuştur. Samsung’un bildirim kanalları gibi temel özellikleri varsayılan olarak etkisiz hale getirmesi, kullanıcılar arasında rahatsızlık yaratmış durumda.

Bu değişiklik, mevcut kullanıcılar için rahatsız edici olabilir ve güncellemeyi yeni alacak kullanıcılar için kötü bir deneyim yaratabilir. Umuyoruz ki Samsung güncellemeyi kararlı olarak diğer cihazlara sunduğunda bu özelliği daha etkin kullanır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni güncellemesi nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!