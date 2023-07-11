Bir süredir Galaxy Unpacked haberleriyle ortalığı kasıp kavuran Samsung, şimdi de Galaxy S23 serisi için One UI 6 beta programına Temmuz ayının üçüncü haftasında başlayabileceği haberleriyle gündeme geldi. 26 Temmuz’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked öncesinde beta sürümünün yayınlanması bekleniyor, ki bu beklenenden erken bir tarih. İşte One UI 6 hakkında bildiklerimiz!

Önümüzdeki Hafta Beta Sürümlerini Görebiliriz!

Samsung’un Galaxy S23 serisi için One UI 6 beta programını başlatmasıyla ilgili söylentiler, bu programın önümüzdeki hafta başlayabileceğini işaret ediyor. Kaynaklar, kullanıcılara yıl sonuna kadar kararlı One UI 6 yazılımının sunulabileceğini tahmin ediyor. Bu da Samsung kullanıcılarının yeni yazılıma erken erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

Kullanıcılar, yeni yazılıma erken erişim sağlayarak Galaxy cihazlarında gelişmiş özelliklerden faydalanabilecekler. One UI 6’nın AOD özelliği ve geliştirilmiş widget’ları, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek. Samsung’un yoğun bir dönemde olduğunu görmek mümkün, ancak firma Unpacked etkinliğinden önce son bir bomba patlatma konusunda kararlı.

One UI 5 beta sürümlerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Samsung geçen yılın sonlarında söz verdiği gibi bu sefer gerçekten hızlı davranıyor. Samsung’un bu yılki One UI 6 sürümünü Google’ın hemen ardından yayınladığını görmeyi çok isterdik, ancak hem kararlı hem de beta sürüm zaman çizelgeleri konusunda Samsung’dan henüz resmi bir haber yok. Bizim ulaştığımız bilgiler de yalnızca iddia niteliğinde, ancak doğrulukları yüksek.

Yazılım sessizce hazırlanırken, Samsung bir sonraki Unpacked etkinliğinin tarihini ve yerini doğruladı. Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5’in 26 Temmuz’da Güney Kore’de sahneye çıktığını göreceğiz. Etkinliğe günler kala, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’e ait basın görselleri de sızdırılmıştı. Ancak bu cihazlar One UI 5.1.1 sürümü ile bizleri karşılayacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce One UI 6.0 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!