Çılgın milyarder Elon Musk, her gün yeni bir şeyler deniyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter logosunu Dogecoin ile değiştiren ve bu konuda halen bir geri adım atmayan Elon Musk, şimdi de ABD’nin San Francisco eyaletinde bulunan merkez binasının üzerinde yer alan Twitter yazısını değiştirdi!

Twitter Artık “Titter” Oldu!

Elon Musk’ın San Francisco’daki binanın üstünde yer alan “Twitter” yazısındaki “w” harfinin üstünü kapattırdığı haberleri ABD’de kısa sürede gündem oldu. Platformu satın aldığından beri en iyi ihtimalle “saçma” değişikliklere imza attığını söyleyebileceğimiz çılgın milyarder şimdi de isme kafayı takmış gibi görünüyor.

San Francisco’daki binanın isminin “Titter” olarak değiştirilmesi bir şaka da olabilir. Zira Musk müstehcen şakalar yapmayı seviyor ve bu da o şakalardan biriymiş gibi görünüyor. Bu kelime, İngilizce’de “Meme Düşkünü” gibi bir anlama sahip. Musk, yine herkesi bezdiren bir şaka yapmış.

Bu kendisinin Twitter’ın mirası üzerindeki ilk oynaması değil. Musk, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hamleyle platformun ‘mavi kuş’ logosunu Dogecoin’i simgeleyen ‘köpek’ logosuyla değiştirdi. Ancak bu logo değişikliği şimdilik sadece web arayüzünde görünürken mobil uygulamada henüz aktif değil.

Ayrıca, Twitter’ın resmi hesaplarındaki logolarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Musk’un bu değişikliğin geçici olabileceği de spekülasyonlar arasında yer alıyor.

Twitter’ın bu hamlesi, Musk’ın tam da istediği gibi kripto para sektöründe bomba etkisi yarattı. Haberin ardından varlığın değeri, %10’un üzerinde yükseldi. Tesla ve Twitter’ın CEO’su Musk hakkında Dogecoin’i desteklediği ve manipülasyon yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. Bu davanın kesinlikle haklı sebeplere dayandığını görüyoruz. Yine de Elon Musk bu davanın düşürülmesini istiyor.

İlginizi Çekebilir: Twitter’ın Logosu, Dogecoin Olarak Değiştirildi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk yeni bir skandala daha imza atar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!