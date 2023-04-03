Elon Musk, Twitter platformunda sürpriz bir hamleyle ‘mavi kuş’ logosunu Dogecoin’i simgeleyen ‘köpek’ logosuyla değiştirdi. Ancak bu logo değişikliği şimdilik sadece web arayüzünde görünürken mobil uygulamada henüz aktif değil. Ayrıca, Twitter’ın resmi hesaplarındaki logolarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Musk’un bu değişikliğin geçici olabileceği de spekülasyonlar arasında yer alıyor.

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“Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri reklam gelirlerinde büyük bir kayıp yaşadı. Bu nedenle, Twitter Blue aboneliğini ortaya çıkararak yeni bir gelir modeli oluşturmaya çalıştı ve daha sonra bu aboneliği ücretli olarak sunmaya karar verdi. Ayrıca, Musk’un Dogecoin’e olan ilgisi de dünya çapında biliniyor. Musk, Dogecoin ile ilgili spekülasyonlara ve manipülasyon iddialarına maruz kalmıştı. Bu nedenle, Musk’ın Dogecoin sevgisini Twitter platformuna taşıması pek şaşırtıcı değil.

İçindekiler Yüzde 10 değer kazandı

Yüzde 10 değer kazandı

Twitter’ın bu hamlesi, kripto para sektöründe bomba etkisi yarattı. Haberin ardından varlığın değeri, %10’un üzerinde yükseldi.

Tesla CEO’su Musk hakkında Dogecoin’i desteklediği ve manipülasyon yaptığı iddiasıyla Elon Musk’a dava açılmıştı. Elon Musk bu davanın düşürülmesini istiyor.