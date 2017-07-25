OK, Google Özelliği Chromebook Modellerinden Kaldırılıyor

OK, Google Özelliği Chromebook Modellerinden Kaldırılıyor

25 Temmuz, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Chrome OS’un derinliklerinde Google üzerinde sesli arama yapma özelliği OK Google hala daha duruyor ancak bu özelliğinde sonu yakın.

Google, Chrome OS’un bir sonraki versiyonunda OK Google özelliğini kullanımdan kaldırabilir. Bunun kaldırılmasının en büyük nedeni ise şirketin Chromebook Eve adı ile bilinen yeni Chromebook modelinde yer alacak olan Google Assistant.

Android ve Google Home ile beraber Chrome OS cihazlarında Google Assistant desteklemesi şirket açısından önemli bir adım. Bu adımı atmak için Chrome OS işletim sisteminden sesli komut özelliğini kaldırması sürpriz olmaz.

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