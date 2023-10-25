Ülkemizde gündemi meşgul eden bir konu sonunda netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması artık gerçeğe dönüştü. Hükümet, üniversite okuyan öğrencilere destek olmak amacıyla 9.500 TL’ye kadar olan bilgisayar ve akıllı telefon alımlarında vergi feragat edeceğini duyurmuştu. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar” ile yürürlüğe girdi. İşte bu önemli gelişme ile ilgili detaylar.

Öğrencilere Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Desteği Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu önemli destek, üniversite öğrencilerinin teknolojik cihazlara daha kolay ve vergisiz bir şekilde ulaşmalarını amaçlıyor. Peki, destek ne zaman başlayacak ve hangi şartlar gerekiyor?

Destekten Faydalanmak İçin Gereken Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

26 yaşından gün almamış olmak.

Açık öğretim öğrencisi olmamak.

Bu şartları sağlayan üniversite öğrencileri, yakın bir zamanda vergisiz telefon ve bilgisayar alabilme ayrıcalığına sahip olacaklar. Ancak destek kapsamında satın alınabilecek cihazlarla ilgili de bazı şartlar bulunuyor.

Destek Kapsamındaki Cihazlarla İlgili Şartlar:

Cihazın fiyatı 9.500 TL’yi aşmamalı.

Ürün sıfır olmalı.

Bu şartlar çerçevesinde, üniversite öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarında önemli avantajlara sahip olacaklar. Bu uygulama 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemeyle, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri ve teknolojik cihazlara erişimlerini kolaylaştırmak hedefleniyor. Buna ek olarak, ülkemizin teknolojik altyapısının güçlenmesine de önemli bir katkı sağlayacak olan bu destek, genç neslin teknolojiye daha kolay ulaşmasını sağlayarak geleceğe daha hazırlıklı bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olacak.

Bu kapsamın üst segment telefonlara kadar genişletilmemesi ve sadece Android telefonlar ile sınırlı tutulması oldukça üzücü. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın daha fazla artmaması için böyle bir politika izlediklerini açıkladı. Umarız cari açık en kısa sürede dengelenir ve bu kapsama iPhone da eklenir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu proje gençlere yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!