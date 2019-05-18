ÖDÜLLÜ PUBG turnuvamıza davetlisiniz! (VİDEO)

Turnuvaya katılım formu: https://hwp.to/2HogRJD

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Acer sponsorluğunda ödüllü bir PUBG turnuvası düzenliyoruz! 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 12:00 – 18:00 arasında gerçekleştirilecek turnuvaya hepinizi bekliyoruz!

Ödül havuzunda neler var?

– Acer Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarı

– Acer Nitro Klavye

– Predator Galea 300 oyuncu kulaklığı

– Predator oyuncu mouse pad

– Katılan herkese günün anısına Predator T-shirt

Etkinlik yeri ve tarihi

Turnuvamız 13 Haziran 2019 tarihinde saat 12:00 – 18:00 tarihleri arasında Cevahir AVM Teknosa mağazasında gerçekleştirilecektir.

Turnuva kuralları ve işleyişi

– Maçlar Sanhok haritasında, oyunun belirlediği hava koşulunda oynanacaktır

– Maçlar FPP görüş açısında oynanacaktır

– Her katılımcı 5 dakika ayar yapma ve 25 dakika oyun oynama süresiyle birlikte toplam 30 dakika süreye sahiptir.

– Her katılımcı turnuvaya sadece 1 kere katılma hakkına sahiptir. Yarışmacı verilen süreden erken elenirse yerini sıradaki oyuncuya devreder.

– Oyun içerisinde elediği her rakip 10 puan değerindedir

– Elendiğinde veya kendine verilen sürenin sonunda, tüm yarışmacılar, maç sonu ekran görüntüsünü alanda bulunan ilgili kişiye aldırmalıdır. Ekran görüntüsünü kişi adı ve soyadı ile kaydedilmelidir. Ekran görüntüsü alınmadığı durumda yarışma sıralamasına giremez.

– Turnuvaya 16 yaşından küçükler veli izni olmadan katılamaz.

– Aşağılayıcı bir dil, argo ve küfür kullanan, turnuva alanında herhangi bir kişiye fiziksel veya sözlü saldırıda bulunan oyuncular uyarılmaksızın diskalifiye edilecektir.

– Duyurudan sonra çekilişle ödülünü belirlemesi için, turnuva birincisi Cevahir AVM Teknosa mağazasına davet edilerek ödülü teslim edilecektir.

#GücünüGöster #BüyükOyna #Thronos