Oculus, Samsung Gear VR’ı Daha Sosyal Hale Getiriyor

Oculus’un insanlara sanal gerçekliğin aslında oyun dünyasından çok daha fazlası olduğunu anlatmaya yönelik bazı çalışmaları var.

Oculus bu çalışmaları kapsamında Samsgun’un Gear VR başlıkları için iki yeni özellik çıkardı. Bu özelliklerin amacı ise insanların sanal gerçeklik üzerinden etkileşime geçmesini sağlamak.

Bu özelliklerden ilki Parties. Çok basit olan bu sistemde insanlarla sesli arama üzerinden görüşebiliyorsunuz. Ancak daha çok PlayStation veya Xbox’un oyun için konuşmalarına benziyor.

İkinci özellik ise Rooms. Rooms insanların sanal gerçeklik üzerinden etkileşime geçmelerini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Rooms aslında sizin ve arkadaşlarınızın vakit geçirebileceği, iletişime geçebileceği ya da etraftaki eşyalarla etkileşime geçebileceği bir sanal yaşam alanı. Burada yer alan dev sanal televizyonun karşısına geçip Facebook videoları izleyebilirsiniz ya da birlikte basit oyunlar oynayabilirsiniz.

Burada hedeflenen temel amaç insanların sanal dünyada tıpkı fiziksel dünyada oldukları gibi davranabilmeleri. Üstelik birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olsalarda. Parties ve Rooms’un bir diğer güzel özelliği ise sanal dünyada neler gördüğünüzü Facebook üzerinden canlı yayınlayabilirsiniz.