Oculus Rift, ZeniMax’e 500 Milyon Dolar Ödemeye Mahkum Edildi

Oculus Rift ve ZeniMax arasındaki dava sonunda sonuçlandı ve bu sonuç Oculus’un pek de hoşuna gidecek cinsten bir karar değil.

Jüri ve mahkeme Oculus Rift’in kurulduğu günlerde yöneticilerinin ZeniMax’ın gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği kararına vardı. Ancak şirketin ZeniMax’in bilgilerini ve ticaret sırlarını çalmadığına karar verdi.

Şirket ZeniMax’e gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği için 200 milyon dolar, telif hakkı ihlali için 50 milyon dolar, Palmer Luckey’nin yanlış yönlendirmesi için 50 milyon dolar ve eski CEO Brendan Iribe’nin yanlış yönlendirmesi için 150 milyon dolar olma üzere tam 500 milyon dolar ödeyecek. ZeniMax mahkemede 4 milyar dolar tazminat istemişti.

Dava 2014 yılında açıldı ve ZeniMax şirketin, Rift sanal gerçeklik başlığında kendi ticaret sırlarının kullanıldığını belirtti. ZeniMax, id Software’in sahibi olan firma. id Software’in kurucusu ise John Carmack . John Karmack ise şu anda Oculus’ta CTO’luk yapıyor. id Software’in geliştirdiği oyun Doom ise Rift sanal gerçeklik başlığının ilk oyunlarından bir tanesi.