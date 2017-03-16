Nvidia Sanal Gerçekleklik Platformlarına Benchmark Getiriyor

Eğer bilgisayarınızın sanal gerçeklik platformlarını destekleyip desteklemediğini bmerak ediyorsanız sonunda aradığınız yazılım Nvidia’dan geldi

Nvidia, FCAT VR aracı ile bir sanal gerçeklik yazılımının olmasını gerektiğ igibi çalışmadığını düşünüdüğünüzde sisteminizi test edebileceksiniz. Yazılım sanal gerçeklik programlarını farklı detay seviyelerinde nasıl çalıştığını görebilmek mümkün olacak. Böylelikle optimum performans için gerekli grafik ayarlamalarını yapmak daha kolay olacak.

Şirket oyunculara olduğu kadar içerik geliştiricilerene de yarımcı oluyor. Geliştiricilerin yazılımlarının ince ayarlarına şirket mühendisleri de yardımcı oluyor. Bu sayede çok az yazılım hızlı bir donanımda boğulma yaşıyor ve çok daha fazla yazılım sanal gerçeklik teknolojisine sahip oluyor