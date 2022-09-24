Nvidia, geliştiricilerin sanal 3 boyutlu dünyalar yaratmasına olanak tanıyan bir yapay zeka aracı geliştirdi. Get3d, karakterler, binalar, araçlar ve diğer 3 boyutlu nesneler oluşturabilir. Nvidia’ya göre, araç tek bir gpu ile saniyede yaklaşık 20 nesne üretebiliyor.

Nvidia’ya göre, Toronto’daki AI Lab tarafından geliştirilen araç, “giderek artan sayıda şirket tarafından yaratılan devasa sanal dünyalara” katkıda bulunacak. Şirkete göre, geliştiriciler Get3d aracılığıyla sanal dünyaları çeşitli nesnelerle daha hızlı doldurabilir.

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Nvidia’ya göre, 2 boyutlu grafikler kullanılarak eğitilen Get3d, ‘yüksek doğrulukta dokular ve karmaşık geometrik detaylar’ ile 3 boyutlu nesneler üretiyor. Nesneler, üzerinde bir doku bulunan bir kağıt hamuru modeli gibi üçgen bir ağ şeklindedir.

Get3d, arabaların 2 boyutlu görüntülerinden oluşan bir veri kümesine dayanarak, diğerlerinin yanı sıra sedan, kamyon, yarış arabaları ve minibüslerden oluşan bir koleksiyon oluşturabilir. Yapay zeka aracı, hayvan resimleri gösterildiğinde örneğin tilki, gergedan ve ayı yaratabiliyor. Araç ayrıca metni 3 boyutlu nesnelere dönüştürebilir. Nvidia’ya göre veri seti ne kadar büyük ve çeşitli olursa, sonuç da o kadar çeşitli ve ayrıntılı olur.

Üretilen 3 boyutlu nesneler, oyun motorları gibi çeşitli grafik yazılım uygulamalarına aktarılabilir ve geliştiricilerin bunları daha fazla düzenlemesine ve işlemesine olanak tanır. Nvidia, oyunların yanı sıra robotik, mimari ve sosyal medyada da üretilen 3 boyutlu nesneler için uygulamalar görüyor.