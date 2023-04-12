Nvidia, şirketin RTX 4000 serisi GPU’larının beşinci grafik kartı ve RTX 3070’in halefi olan GeForce RTX 4070‘i resmi olarak duyurdu.

Nvidia’nın Ada Lovelace mimarisini kullanan RTX 4070, 12GB GDDR6X belleğe sahip ve 13 Nisan‘da piyasaya sürülecek. Nvidia, GPU’nun ışın izleme ve DLSS 3 etkinken saniyede 100+ kare hızında 1440p oyun deneyimi sunacağını belirtiyor.

RTX 4070, RTX 4070 Ti’nin MSRP’sinden 200 dolar daha az olan 599 dolara mal olan daha uygun fiyatlı bir GPU olarak piyasaya çıkacak. Fiyat olarak hala biraz yüksek olsa da RTX 4070, her ikisi de 1.000 doların üzerinde perakende satış yapan RTX 4080 ve 4090’dan daha uygun fiyatlı.

Nvidia’nın Founders Edition kartı, RTX 4090 ve 4080 GPU’larından önemli ölçüde daha küçüktür ve çoğu PC kasasına kolayca sığacak nispeten ince çift yuvalı bir soğutucuya sahiptir. Nvidia’nın ortakları tarafından üretilen GPU’lar daha pahalı ve fiziksel olarak daha büyük olabilir (ve olacaktır) ve bazıları da Nvidia’nın kullandığı daha yeni ancak biraz tartışmalı 12VHPWR güç konektörü yerine 8 pinli PCI Express güç konektörleriyle geliyor.

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RTX 4070, “lansmanı yapılmadan” ve yeniden lanse edilmeden önce “RTX 4080 12GB” olarak duyurulan GPU olan 4070 Ti ile pek çok ortak noktayı paylaşıyor. RTX 4090’da kullanılan AD102 amiral gemisinden veya 4080 serisinde kullanılan AD103’ten daha küçük bir çip olan aynı AD104 GPU kalıbını paylaşıyorlar. Ayrıca her ikisi de 192-bit arayüz üzerinde 12GB GDDR6X bellek kullanıyor. 4070 daha az CUDA çekirdeğine sahip (7.680’den 5.888’e), ancak 4070 ve 4070 Ti, 16GB ve 12GB RTX 4080 kartlarından çok daha benzer.