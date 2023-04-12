Hardware Plus’ta DXOMARK serisi OPPO Find X6 Pro ile devam ediyor. Özellikle Find X6’nın kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en iyi skoru DXOMARK tarafından almayı başarıyor.

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50 MP ana kamerası ve 50 MP telefoto lensi, ve 50 MP geniş açı lensi ile gelen OPPO Find X6, aldığı 152 puan ile 1. sıradan listeye giriş yaptı. 153 fotoğraf ve 148 video puanı alan cihaz, başta HONOR Magic5 Pro ve Huawei Mate 50 Pro olmak üzere listede test edilen tüm telefonları hem kamera hem ekran noktasında geçmeyi başardı.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK Değerlendirmesi; https://www.dxomark.com/oppo-find-x6-pro-camera-test/

İyi seyirler…

OPPO Find X6 Pro kamera özellikleri

50 MP, f/1,8, 23 mm, 1 iç sensör (ana)

50 MP, f/2,6, 65 mm, 1/1,56 inç sensör (periskop telefoto)

50 MP, f/2,6, 15 mm, 1/1,56 inç sensör (geniş açı), 110 derece

4K (60 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10

10 bit