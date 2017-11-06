Nvidia GeForce GTX Titan X Collector’s Edition Geliyor!

Nvidia’nın efsanevi oyuncu grafik kartı olan Titan X için Nvidia GeForce GTX Titan X Collector’s Edition adını alacak verisyonu efsanevi özellikler sunacak.

Ekran kartı konusunda birçom oyuncunun hayali olan Nvidia yapımı Titan X, özel bir sürüm olarak karşımıza çıkacak. Nvidia GeForce GTX Tian X Collector’s Edition adını alacak kart, adından da anlaşılacağı gibi tam bir koleksiyonluk parça olacak. Beklentilere ve yayınlanan kısa videoya göre RGB aydınlatmalara ve özel bir soğutucuya sahip olacak kartta, geliştirmeler de elbette olacaktır.

Son Titan X’e göre daha yüksek saat hızları, GDDR6 ile güncellenmiş bellek, HBM2 destekli GP100 seviyesinde grafik işlem birimi gibi detaylar beklenirken, Volta da olabileceği söyleniyor. Kısa bir süre sonra duyurulması beklenen ekran kartı, şimdiden heyecanı arttırıyor. Bakalım bu özel Titan X bizlere neler sunacak, merakla bekliyoruz.