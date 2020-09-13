NVIDIA, ARM’ı satın alıyor!

NVIDIA, yarı iletken üreticisi dendiğinde akla ilk gelen firmalardan ARM Holding’i kendi bünyesinde katma çalışmalarında sona geldi. İki şirket, yakında tek çatı altında hayatına devam edecek.

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NVIDIA ve ARM; yeni bir güç birliğinin doğuşu

The Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre NVIDIA, SoftBank bünyesinde faaliyet göstermekte olan yonga üreticisi ARM’ı önümüzdeki hafta resmen kendi bünyesine katacak. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın, bugüne kadar çip dünyasında yapılmış en büyük anlaşmalardan biri olacağı ifade ediliyor.

NVIDIA ile SoftBank arasındaki bu anlaşmanın yeni olmadığını da hatırlatmamızda fayda var. Temmuz ayından beridir NVIDIA’nın ARM’a talip olan tek şirket olduğu konuşuluyordu, WSJ’nin bildirisiyle beraber ise daha da netlik kazandı. Ayrıca nakit ve hisse senedi anlaşması olacak bu satın alma işlemi, NVIDIA’ya 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak.

Diğer taraftan, yaklaşık bir 4 yıl geriye gittiğimizde ARM’ın bir satın almaya daha maruz kalmış olduğunu anlıyoruz. Esasında Britanyalı olan yarı iletken üreticisi, 2016 yılında 32 milyar dolara SoftBank tarafından satın alınmıştı. O zamandan beri SoftBank bünyesinde faaliyet gösteren ARM Holding, yeni anlaşmayla beraber serüvenine NVIDIA bünyesinde devam edecek.

NVIDIA, ARM’ın da tasarladığı GPU’ların önde gelen üreticilerinden birisi; ancak şirket, Nintendo Switch gibi cihazlarda kullanılan Tegra yonga seti dışında, CPU tarafında pek bir faaliyet göstermiyor. Bu bağlamda dünyanın en büyük mobil çip üreticisi ve grafik işlemci üreticisi birleşip, ortaya büyük bir gülle bırakacaklar.