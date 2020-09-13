Donanım
NVIDIA, ARM’ı satın alıyor!
NVIDIA, yarı iletken üreticisi dendiğinde akla ilk gelen firmalardan ARM Holding’i kendi bünyesinde katma çalışmalarında sona geldi. İki şirket, yakında tek çatı altında hayatına devam edecek.
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NVIDIA ve ARM; yeni bir güç birliğinin doğuşu
The Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre NVIDIA, SoftBank bünyesinde faaliyet göstermekte olan yonga üreticisi ARM’ı önümüzdeki hafta resmen kendi bünyesine katacak. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın, bugüne kadar çip dünyasında yapılmış en büyük anlaşmalardan biri olacağı ifade ediliyor.
NVIDIA ile SoftBank arasındaki bu anlaşmanın yeni olmadığını da hatırlatmamızda fayda var. Temmuz ayından beridir NVIDIA’nın ARM’a talip olan tek şirket olduğu konuşuluyordu, WSJ’nin bildirisiyle beraber ise daha da netlik kazandı. Ayrıca nakit ve hisse senedi anlaşması olacak bu satın alma işlemi, NVIDIA’ya 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak.
Diğer taraftan, yaklaşık bir 4 yıl geriye gittiğimizde ARM’ın bir satın almaya daha maruz kalmış olduğunu anlıyoruz. Esasında Britanyalı olan yarı iletken üreticisi, 2016 yılında 32 milyar dolara SoftBank tarafından satın alınmıştı. O zamandan beri SoftBank bünyesinde faaliyet gösteren ARM Holding, yeni anlaşmayla beraber serüvenine NVIDIA bünyesinde devam edecek.
NVIDIA, ARM’ın da tasarladığı GPU’ların önde gelen üreticilerinden birisi; ancak şirket, Nintendo Switch gibi cihazlarda kullanılan Tegra yonga seti dışında, CPU tarafında pek bir faaliyet göstermiyor. Bu bağlamda dünyanın en büyük mobil çip üreticisi ve grafik işlemci üreticisi birleşip, ortaya büyük bir gülle bırakacaklar.
Donanım
Nvidia GeForce RTX 3080 performansıyla etkiliyor!
Nvidia GeForce RTX 3080 için yapılan oyun ve performans testleri Çinli bir ekip tarafından paylaşıldı. Ampere mimarisinden gücünü alan kart, önceki nesle göre büyük farkları beraberinde getiriyor. Ekran kartı, 4K çözünürlükte ulaşabildiği FPS değerleriyle etkiliyor.
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Nvidia GeForce RTX 3080 oyun ve performans testleri
Far Cry New Dawn oyunuyla yapılan testlere göre RTX 3080 FHD hatta 2K çözünürlük için bile bir hayli fazla gelmiş. O kadar ki RTX 2080Ti ile neredeyse aynı performansı göstermiş. Ancak iş 4K çözünürlüğe gelince RTX 3080 farkını ortaya koymuş. 2K Ultra ayarlarda yapılan testte 129 FPS alan RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %5.7 daha yüksek performans göstermiş. 4K Ultra’da ise 89 FPS alırken, 2080Ti 79 FPS’de kalmış.
Shadow Of Tomb Raider’da ise 2K Ultra ayarlarda yapılan testte RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %29.5 oranında daha fazla FPS alabildiğini görüyoruz. DLSS açık yapılan testte ise fark %22.5 seviyesinde. 4K çözünürlükte yapılan testlerde ise RTX 3080, 103 FPS ile 2080Ti’dan %33 daha iyi performans göstermiş. DLSS ile birlikte ise %22.6’lık benzer bir fark görüyoruz.
Sentetik testlere baktığımızda da durum değişmiyor ve RTX 3080 rakiplerine büyük bir fark atmayı başarıyor. RTX 2080Ti, RTX 3080’den %24 yavaş kalırken; RTX 2080, RTX 3080’den %37 daha düşük performans göstermiş.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook X ve Matebook 14 yenilendi
Huawei, bugün yaptığı sunumda Matebook X ve MateBook 14 modellerini yeniledi. Üst düzey taşınabilirlikle, şıklığı ve dayanıklılığı beraberinde getiren laptoplar yeni özelliklerle güncellendi.
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MateBook X özellikleri
Huawei Matebook X üst düzey taşınabilirliği hedefliyor. Yalnızca 1kg ağırlığa sahip bilgisayarın en kalın noktası ise sadece 13.6mm kalınlığa sahip. Boyutlarına rağmen kullanılan magnezyum-alüminyum alaşımlı kasa hafifliğin yanında dayanıklılığı ve şıklığı beraberinde getiriyor. Laptopun bu kadar küçük bir form-faktöre sahip olmasının bir diğer nedeni de oldukça ince ekran çerçeveleri. FullView olarak adlandırılan ekran özellikleriyle dikkat çekiyor. Huawei, ekran-kasa oranını yüzde 90 seviyesine çıkarmayı başarmış. 3:2 en boy oranına sahip ekran, 3K olarak nitelendirilen 3000×2000 çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılamayı başarıyor. Ayrıca ekran, dokunmatik desteğiyle birlikte geliyor.
Bilgisayar, gücünü 10. nesil Intel Core serisi işlemcilerden alıyor ve 16 GB’a kadar RAM seçeneğiyle geliyor. 42wh batarya kullanılan bilgisayar için Huawei, 9 saate varan pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca Windows Hello desteği ve Wi-Fi 6 ile birlikte dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.
MateBook 14 özellikleri
Matebook 14 de Matebook X’in gerisinde kalmamayı başarıyor. Gücünü AMD’nin yeni 7nm üretim teknolojisine sahip 4000 serisi işlemcilerinden alıyor. Ekran tarafında FullView olarak adlandırılan 14 inç boyutunda 3:2 en boy oranına sahip 2160×1440 çözünürlüğe sahip ve sRGB renk gamutunun yüzde yüzünü karşılıyor. Kenar çerçeveleri yalnızca 4.9 mm ve ekran-kasa oranı yüzde 90 seviyesinde.
Matebook X kadar ince ve hafif olmamakla beraber Matebook 14’ün en kalın kısmı yalnızca 16 mm ve cihazın ağırlığı 1.49kg. Daha büyük boyutları sayesinde 56wh bataryayla birlikte 10 saate varan pil ömrü vaat ediliyor. İki laptopun da Eylül ayında satışa çıkması beklenirken fiyatlar ve Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri henüz belli değil.
Donanım
AMD doğruladı: Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim’de geliyor!
Nvidia’nın Ampere mimarisine ait yeni kartlarını duyurmasının ardından, firmanın en büyük rakibi AMD’nin cevabı 28 Ekim’de geliyor. Tanıtımının ardından gerek performans gerek fiyatlar açısında büyük ses getiren RTX 3000 serisinin ardından AMD’nin karşı atağı merak ediliyor.
Şirket RDNA2 tabanlı Radeon 6000 serisi ve Zen 3 CPU birimleri için belirlenen tanıtım tarihini Twitter hesabı üzerinde paylaştı. Yapılan paylaşımla beraber, uzun süredir çeşitli sızıntılar ve detaylarla gündeme gelen yeni AMD çevre birimleri doğrulanmış oldu. Ayrıca paylaşılan detaylarda, AMD’nin yeni nesil ürünlerini gelecek ay itibariyle piyasaya sürmek için hazır olduğu vurgulandı. İlk etapta Zen 3 mimarisini kullanan Ryzen masaüstü işlemcilerine ait bir sonraki dalganın, 8 Ekim tarihinde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m
— Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020
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Bununla beraber birkaç hafta sonra ise, 28 Ekim tarihinde AMD, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi Big Navi kartları için büyük bir etkinlik düzenleyecek. Geçtiğimiz günlerde Fortnite içerisinde keşfedilen Easter Egg detayıyla birlikte AMD’nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu konuşulmakta. Bununla birlikte öncelerde ortaya çıkan bilgilere göre, AMD’nin performans kısmında en yükseği hedeflemediği de söylentiler arasında. Yani Nvidia’nın RTX 3090 hamlesine gelmesi beklenen karşılık RX 6000 serisiyle birlikte gelemeyebilir.