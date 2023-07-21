Nubia, Çin’deki yeni amiral gemisi telefonu olan Z50S Pro’yu resmi olarak duyurdu. Nubia Z50S Pro, 6,78 inçlik 1,5K 120Hz AMOLED BOE Q9 ekran, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliği, Snapdragon 8 Gen 2 Lider Versiyon işlemci ve 4233 mm² buhar odası soğutma sistemine sahip.

Z50S Pro, 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS4.0 depolama alanı ile donatıldı. Kamera özellikleri arasında, 50 MP ana kamera, Sony IMX800 sensor, 35mm eşdeğer odak uzaklığı, OIS, 50 MP ultra geniş açı lensi, OIS ve 6x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto lensi yer alıyor. Ayrıca, mavi cam döndürme kaplamalı bir IR filtresi ve yükseltilmiş süper hassas odak takibi bulunuyor.

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Cihaz, 80W hızlı şarj özelliği bulunan 5100mAh’lik bir batarya ile birlikte geliyor. nubia Z50S Pro’nun renk seçenekleri arasında sade kahve, haki ve özel sürüm “Carrara Beyazı” doku tasarımı yer alıyor. Ayrıca, gökkuşağı holografik doku şeffaf halka ve 3D lazer litografi ile bindirilmiş nano ölçekli kaplama süreci özelliği bulunan ‘Mirror of Light’ isimli özel bir versiyon da mevcut. 500 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan bu tasarım harikası telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

nubia Z50S Pro özellikleri

6,78 inç büyüklüğünde 2800 x 1260 piksel çözünürlüğünde AOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1000Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, 1200 nite kadar parlaklık, DC karartma, 2160Hz PWM karartma

3,36 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 Lider Sürüm 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

256 GB / 1 TB (UFS 4.0) depolama

12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

MyOS 13 ile Android 13

50MP 1/1.49″ IMX800 sensör, OIS, 50MP ultra geniş lens, 8MP telefoto kamera, OIS 6x optik yakınlaştırma

16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler

Boyutlar:163,6×75,9×8,6mm

Ağırlık: 228g

5G NSA /SA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Tip-C, NFC

80W hızlı şarj destekli 5.100mAh kapasiteli batarya