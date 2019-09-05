Nubia Red Magic 3S tanıtıldı!

Nubia Red Magic 3S resmen tanıtıldı ve tüm özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Snapdragon 855+ işlemcisini kullanacak.

İlginizi çekebilir: Xiaomi dört telefonunda 108 MP kameraya yer verebilir!

Nubia Red Magic 3S özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE geçtiğimiz mayıs ayında Nubia Red Magic 3 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şirket fazla zaman geçmeden telefonun güncellenmiş hali olan Red Magic 3S‘i tanıttı. Oyun telefonunun 90 Hz tazeleme hızındaki Full HD+ AMOLED ekranı, 19.5:9 formatında ve 6.65 inç büyüklüğünde.

Çift hoparlörlü Red Magic 3S‘in ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Alışılmadık bir şekilde akıllı telefonun arkasında tek kameraya (48 MP (f/1.7)) yer verilmiş. Bu kamera başka Nubia modellerinde de gördüğümüz gibi 8K çözünürlüğünde 15 fps videolar çekebiliyor. Cihazda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi kullanılmış. Oyun odaklı telefonda yüksek performansın korunabilmesi için sıvı soğutmanın ve fanın beraber çalıştığı farklı bir soğutma yöntemi geliştirilmiş.

RedMagic OS 2.1 arayüzü ve güncel Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan Red Magic 3S, 128 GB hafıza/8 GB RAM, 256 GB hafıza/12 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun 5,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryası 27W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Akıllı telefonun fiyatı ise donanımına göre $419 ila $531 arasında değişiyor.