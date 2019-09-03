Xiaomi dört telefonunda 108 MP kameraya yer verebilir!

Xiaomi üzerinde çalıştığı dört akıllı telefonunda Samsung‘un geçtiğimiz ay tanıttığı yeni 108 MP kamerayı kullanabilir.

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Xiaomi yeni sensörü kullanan ilk üretici olabilir

XDA Developers sitesinin haberine göre, Çinli teknoloji devi üzerinden çalıştığı “tucana”, “draco”, “umi” ve “cmi” kod adlarıyla anılan dört akıllı telefonunda Samsung‘un geçtiğimiz ay tanıttığı yeni 108 MP kamera sensörüne yer verecek. Bu bilgiye ve telefonların kod adlarına ise şirketin Mi Gallery uygulaması aracılığıyla ulaşılmış. Uygulamada ayrıca yeni kamerayla çekilmiş fotoğraf örnekleri de paylaşılmış. Daha öncesinde de Çinli üreticinin 108 MP sensörü telefonlarında kullanacak ilk şirket olacağı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

Bu sene satışa çıkan pek çok orta ve üst seviye akıllı telefonda kullanılan ve bir süredir durulan megapiksel savaşlarını yeniden başlatan Sony‘nin 48 MP sensöründe olduğu gibi Samsung‘un sensöründe de piksel birleştirme teknolojisi kullanılacak. Bu teknolojiyle her dört pikselden gelen bilgiler birleştirilecek ve kullanıcılar otomatik kamera modunda 27 MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edecekler.