Akıllı Telefonlar
Nova Launcher büyük bir güncelleme alıyor
Android kullanıcılarının favorilerinden biri olan Nova Launcher, yeni bir güncelleme alıyor. Adeta baştan yazılan uygulama, versiyon 7 ile yeni özellikler kazanıyor.
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Nova Launcher, Google Play Store’daki en popüler uygulamalardan biri. Üçüncü parti bir başlatıcı olarak işlev gören uygulama, yeni kazandığı özellikler ve sürekli güncellemeler ile popülerliğini korumaya başarmıştı. Ancak, uygulamanın oldukça önemli bir dezavantajı bulunuyor. Uygulama hala Android Open Source (AOS), projesindeki açık-kaynak Launcher 2’yi temel olarak kullanıyor. Android 7.1 Nougat ile gelen değişimle birlikte, Launcher 2 ortadan kaldırılarak yerine Launcher 3 yayınlandı. Ancak Nova’nın kodu büyük oranda Launcher 2’den çevrildiği için, uygulamanın geliştirilmesi ve yeni özellikler kazanması oldukça zorlaştı. Bu sorunu çözmek isteyen geliştiriciler, yeni bir güncellemeyle problemi ortadan kaldırıyor. Güncelleme, uygulamaya yeni özellikler ve animasyonlar kazandırıyor.
Nova Launcher güncellemesi
Nova Launcher versiyon 7, halihazırda beta testine katılmak isteyen kullanıcılar için ulaşılabilir durumda. Betaya uygulamanın Discord kanalından ulaşılabilir durumda. Nova’nın son versiyonu, Launcher 3 baz alınarak yeniden yazılmış durumda. Bu uygulamanın neredeyse tüm animasyonlarının ve tasarımının değiştiği anlamına geliyor. Yeni uygulama çekmecesi animasyonu ve yeni özelleştirme seçenekleri de eklenen özellikler arasında. Yan uygulama çekmecesi ve kart arka planı gibi özellikler ise kaldırılmış durumda. Uygulamanın aldığı temel değişimlerin çoğu, kozmetik anlamda yapılan geliştirmeler. Uygulama çeşitli hata düzeltmeleri ve optimizasyon gelişmeleri de kazanmış durumda.
Versiyon 7 ile gelen özellikler
Yeniden yazılan Nova Launcher versiyon 7 ile gelen özellikler ise şöyle;
- Radyal klasör simgeleri düzeni
- Dikey klasör sayfaları
- Uygulama çekmecesinde arama ve sekme çubuğu
- Daha fazla Nova arama penceresi ve çubuğu seçeneği
- APK kaydetmek için açılan pencere menüsü
- uygulama simgelerini aşağı kaydırma
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Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro modeli Türkiye’de satışa çıktı
HTC, resmi garantili olarak Desire 20 Pro modelini Türkiye’de satışa sundu. Akıllı telefon pazarının köklü markalarından biri olan HTC, orta segmente yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
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Tayvanlı teknoloji şirketi, uzun zamandır küresel çapta akıllı telefon faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Şirket, ağırlıklı olarak sanal gerçeklik tarafına odaklanıyordu. Fakat uzun bir aradan sonra firma yeni amiral gemisi ve orta segment telefonlarını duyurdu.
Türkiye pazarında da aktif olarak yer alan şirket, Desire 20 Pro modelini HTC Türkiye garantili olarak satışa çıkardı. Temel ihtiyaçlara yönelik olan bu cihaz, 3.999 TL’lik bir fiyat etiketi ile raflardaki yerini almış durumda. Söz konusu model için Türkiye’de şu an sadece siyah renk seçeneği bulunuyor.
HTC Desire 20 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+ LCD
- İşlemci: Snapdragon 665
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 25 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz), 3.5mm kulaklık jacki, NFC, GPS
- İşletim Sistemi: Android 10
- Boyutlar: 162 mm x 77 mm x 9.4 mm
- Ağırlık: 201 gram
- Fiyat: 3.999 TL
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9T modelinin çıkış tarihi belli oldu!
Redmi Note 9T çıkış tarihi resmi olarak belli oldu. Akıllı telefon firmanın duyurusuna göre 8 Ocak tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Redmi Note 9T 8 Ocak’ta tanıtılacak!
Xiaomi‘nin alt kuruluşu olan Redmi, Note 9 serisine bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Fiyat performans yönünden oldukça beğenilen serinin 5G özellikli üyesi Note 9T için ortaya atılan tanıtım tarihi iddiaları resmiyete kavuştu. İçerisinde bulunduğumuz ay tanıtılacağı konuşulan akıllı telefon, 8 Ocak tarihinde hayranlarının karşısına çıkacak. Twitter üzerinden paylaşımı yapan firma takipçilerine ve serinin meraklılarına müjdeyi verdi. Serinin bir diğer 5G özellikli üyesi olacak olan akıllı telefon, gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden alacak.
Are you a Redmi Note user?
The brand new #RedmiNote9T is coming soon!
Are you ready?#ReadySet5G pic.twitter.com/dtlYpgiHv6
— Xiaomi (@Xiaomi) January 4, 2021
Geride bıraktığımız hafta Geekbench üzerinde de görüntülenen akıllı telefon, 4 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. RAM konusunda hayranlarını biraz üzecek olan akıllı telefon Android 10 arayüzü ile piyasaya sunulacak. Tasarım olarak Note 9 Pro 5G modeline oldukça benzeyen akıllı telefon, arka tarafta yuvarlak kamera kurulumu ile kullanıcılarını karşılayacak. Üçlü arka kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda, kameraların özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Orta seviyede önemli bir alternatif olmayı planlayan akıllı telefon bakalım beklentilerin altından kalkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra kılıfı ve kalemi sızdı
Yeni nesil amiral gemisi olan Samsung Galaxy s21 Ultra kılıfı ve kalemi ile sızdı. Telefonun 14 Ocak’ta yapılacak bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yeni nesil akıllı telefonları yolda. Şirketin popüler Galaxy serisi, 14 Ocakta yapılacak olan bir lansmanda tüketicilerle buluşacak. Yaklaşan lansmanla beraber, sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Bu sızıntılardan biri de son dönemde geldi. Samsung Galaxy S21 Ultra kılıfı ve kalemi sızdı. Telefonun zaten kalemle geleceği biliniyordu ancak, bu kanlı canlı ilk görüntülenmesi oldu.
Samsung Galaxy S21 kılıfı ve kalemi
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’un, yeni nesil telefon serisi Samsung Galaxy S21, şirketin bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 888, bazı pazarlarda ise Exynos 2100 ile piyasaya süreceği yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon ailesi. Bu telefonun Ultra modeline ait kılıf ve kalem ise görselleriyle ortaya çıktı. Bu telefon Note serisinde olduğu gibi büyük bir ekrana ve kalem desteğine sahip olacak. Telefonun kalem desteğine sahip olacağı zaten biliniyordu. Böylelikle, S ve Note serisi arasındaki son fark da ortadan kalkmış oldu. Sızıntılarda çok fazla detay gözükmese de arkadaki beşli kamera dizilimi dikkat çekiyor.
Note serisi tarihe mi karışıyor?
Samsung’un, bir sene içerisinde çıkardığı iki adet amiral gemisi telefon serisi vardı. Bunlardan biri sene başında çıkardığı Galaxy S serisi, diğeri ise yaklaşık altı ay sonra çıkardığı Note serisi. Bu iki seri arasındaki en büyük fark ise, boyut ve kalemdi. Lakin aradan geçen yıllarda boyut ve performans anlamında iki telefon da birbirine yaklaştı ve aradaki tek fark kalem kaldı. Görünen o ki Güney Koreli teknoloji devi, bu durumu Samsung Galaxy S21 Ultra ile değiştirmeyi planlıyor. Bu durum popüler Note serisinin sonu anlamına geliyor olabilir. Şirketin bu seriyle ilgili planları, gelecek dönemlerde belli olacak gibi.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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