Nova Launcher büyük bir güncelleme alıyor

Redmi Note 9T çıkış tarihi resmi olarak belli oldu. Akıllı telefon firmanın duyurusuna göre 8 Ocak tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Xiaomi‘nin alt kuruluşu olan Redmi, Note 9 serisine bir akıllı telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Fiyat performans yönünden oldukça beğenilen serinin 5G özellikli üyesi Note 9T için ortaya atılan tanıtım tarihi iddiaları resmiyete kavuştu. İçerisinde bulunduğumuz ay tanıtılacağı konuşulan akıllı telefon, 8 Ocak tarihinde hayranlarının karşısına çıkacak. Twitter üzerinden paylaşımı yapan firma takipçilerine ve serinin meraklılarına müjdeyi verdi. Serinin bir diğer 5G özellikli üyesi olacak olan akıllı telefon, gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden alacak.

Are you a Redmi Note user?

The brand new #RedmiNote9T is coming soon!

Are you ready?#ReadySet5G pic.twitter.com/dtlYpgiHv6

