Birçok telefon kullanıcısı Android’in 7 numaralı ve bugün için son sürümü olan Nougat’yı bekliyor. Telefonlarına Nougat güncellemesi gelenlerden bazıları ise Nougat güncellemesinin pil tüketimini arttırdığını söylüyor. Peki Nougat güncellemesi gerçekten pil tüketimini arttırıyor mu?

Nougat güncellemesi alan cep telefonu modellerinden birini kullananlar, şu günlerde kelimenin gerçek anlamıyla ikiye bölünmüş durumdalar. Bazıları “ne güzel şeysin sen Nougat” methiyeleri dizerken bazıları da pil tüketiminin Nougat sonrası dayanılmaz boyutlara ulaştığından şikayetçi.

O nedenle HTC 10’a Android güncellemesi gelir gelmez telefonu güncelledim ve bir günlüğüne gittiğim Mersin’de HTC 10’u kullandım. Şehir dışındayken telefon nkullanımım arttığı için amacım Nougat güncellemesini alan HTC 10’un pil performansını en sert şekilde gözlemlemekti. Akşam dönüş uçağımız birkaç sefer anlamsız rötarlar yiyince bu iş basit bir testten crash test’e doğru yol almaya başladı. THY de beni saatlerde Adana Havalima’nında bekleterek testimize pozitif katkıda bulundu yani 🙂

Sonuç olarak sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar süren bu deneyimin birçok takipçimiizn kafasındaki “Nougat Güncellemesi Pil Tüketimini Arttırıyor mu?” sorusuna cevap olacağını düşünüyorum.

Lütfen Nougat güncellemesi sonrasında sizin cihanızda yaşanan durumu TouTube kanalımızdaki videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Bilgi paylaştıkça çoğalır 😉