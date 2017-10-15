Nougat Güncellemesi AT&T’nin Samsung Galaxy J3 2016 Modeline Geliyor

Nougat Güncellemesi AT&T’nin Samsung Galaxy J3 2016 Modeline Geliyor

15 Ekim, 2017 HABER, İşletim Sistemleri, Mobil, Yazılım 0 yorumlar

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Samsung Galaxy J3 (2016) cihazları için bu denli büyük bir güncellemeyi yayımlamaya başlayan AT&T, kullanıcılarını epey şaşırttı.

AT&T Samsung Galaxy J3 (2016) cihazları için yeni yayımlamaya başladığı güncelleme NMF26X.J320AUCU3BQI5 seri numarası ile gelecek, 1GB boyutunda olacak ve Android 7.1.1 Nougat’ı beraberinde getiren genel bir güncelleme olacak.

Görüntülü konuşma, Wi-Fi arama ve BlueBorne savunmasızlığını (uzaktan bir saldırganın cihazları Bluetooth üzerinden kontrol etmesine olanak tanır.) kapatan büyük bir güncelleme olacak.Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve güncellemeyi telefonunuza indirmek ister iseniz buradan AT&T sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

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