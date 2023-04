1 Nisan, dünya genelinde birçok ülkede geleneksel olarak “Şaka Günü” olarak kutlanmaktadır. Teknoloji dünyası da bu geleneği yakından takip ederek, her yıl birçok ilginç ve yaratıcı 1 Nisan şakası yapmaktadır.

Teknoloji firmaları, her yıl müşterilerinin ve takipçilerinin dikkatini çekmek için birçok yaratıcı fikir geliştirirler. Bazıları gerçekten inandırıcı ve heyecan verici olurken, bazıları ise tamamen absürt ve eğlenceli olabilir. Ancak, hepsi de teknolojinin ne kadar yenilikçi ve yaratıcı olabileceğini gösteren birer örnek teşkil ederler.

Teknoloji dünyasının yeni oyuncusu Nothing, gösterdiği bir ürünle 1 Nisan şakası kervanına katıldı. Şirket şakasıyla teknoloji tutkunlarını güldürdü. Nothing şakasıyla bira ürünü tanıtacağını duyurdu.



Teknoloji dünyasında 1 Nisan şakaları arasında yer alan telefon markası, Twitter hesabı üzerinden duyurusunu yaptığı bira ürününü gösterdi ve detaylarını paylaştı. Ayrıca tweet’in kısa zamanda şaka olduğu anlaşıldı.

Introducing Beer (5.1%).

Crisp, unfiltered rice lager. Carefully crafted

for a distinct and drier taste. Independently

brewed in Wales, UK. Nothing engineer

approved.

Technically refreshing.

Sign-up for updates at https://t.co/pLWW07l8G7.

National minimum drinking age… pic.twitter.com/Rf68vN07Xx

— Nothing (@nothing) April 1, 2023