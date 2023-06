Carl Pei‘ın öncüsü olduğu marka Nothing, bu yaz dünya çapında ve Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanan Nothing Phone (2) adlı yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İlk Nothing Phone modeli, etkileyici performansı ve kendine özgü tasarım unsurlarıyla tüketicilerden olumlu tepkiler almıştı. Şimdi, yaklaşık bir yıl sonra, Nothing Phone 2‘nin pazara girişi bekleniyor. Telefon tanıtım öncesi belli başlı detaylarda sızdırılmıştı. Şimdi telefonun render görüntüleri sızdırıldı.

Yeni Nothing Phone 2, selefi Nothing Phone 1’e kıyasla birkaç önemli tasarım değişikliği ve geliştirme sunuyor. Güncellenmiş aydınlatma tasarımı, hafif kavisli arka ve ön kısımlar, yuvarlak çerçeve, yükseltilmiş çift LED flaş ve geliştirilmiş kablosuz şarj ışıkları gibi özellikler cihazın genel estetiğini ve işlevselliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Nothing Phone 2, sağ kenarda SIM tepsisi, sol kenarda ses düğmeleri ve güç düğmesi ile donatılacak. Alt kenarda bir USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunurken, 3,5 mm kulaklık girişi görünürde yok.

Beklenen özellikler arasında, daha büyük bir ekran, hap şeklinde bir video göstergesi ve alüminyum çerçeve bulunuyor. Nothing Phone 2, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile beraber gelecek ve daha iyi fotoğrafçılık ve videografi için hesaplama güncellemelerine sahip olacak. Ayrıca, cihaz 3 yıllık Android işletim sistemi güncellemeleri sunacak.

Nothing Phone 2’nin bu yaz dünya çapında ve Hindistan’da piyasaya sürülmesiyle, tüketicilerin bu yeni ve geliştirilmiş akıllı telefon modelini deneyimlemeleri için heyecanla bekleniyor. Yeni detayları takip etmek için takipte kalın.