Apple bugün Türkiye saati ile 20:00’da WWDC 23 etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlikte Apple’ın tanıtacağı ve en çok merak edilen yazılımı şüphesiz ki iOS 17 olacak. Yeni ürünlerini de tanıtacak olan Apple’ın iOS 17 güncellemesi ile kullanıcılara sunmasını beklediğimiz yenilikleri sizler için bir araya getirdik.

iMessage yıllar içinde önemli ölçüde gelişti ve iOS 16 ile bazı önemli güncellemeler gördü. Bunlar arasında göndermeyi geri alma, mesajları düzenleme yer alıyordu. Temel olarak, kendisini uygun bir mesajlaşma uygulaması ve bir WhatsApp alternatifi olarak adlandırmak için çoğu özelliğe sahip.

iPhone’daki mesajlaşma uygulamalarının çoğu, kullanıcıların uygulamaya erişmesine izin vermek için Face ID kimlik doğrulamasını destekler. Aslında, WhatsApp şimdi kullanıcıların WhatsApp’ta bireysel sohbetleri kilitlemesine olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sunuyor.

Uygulamaları kilitleme fikri yeni veya yeni değil. Android’de yıllardır var ve iPhone’daki uygulamalarda da bir süredir Touch ID (ve şimdi) Face ID kilitleri var. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Apple, iMessage’a böyle bir özellik ekleme ihtiyacı hissetmedi.

Bu noktada emsalsiz bile değil. İOS’taki stok Fotoğraflar uygulaması artık bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için Face ID’yi kullanıyor ve uygulama içindeki Gizli klasörü ve Son Silinenler klasörünü açmasına izin veriyor, bu nedenle bu işlevi Mesajlar uygulamasına getirmek çok da zor olmamalı.

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Dahası, iMessage’da sohbetleri kilitleme yeteneği, uygulamayı kişisel sohbetlerini ek bir güvenlik katmanı altında tutmayı tercih eden kişiler için daha da kullanışlı hale getirecek. Başka kimsenin okumasını istemediğiniz sohbetleri kolayca kilitleyebileceksiniz ve iPhone’unuzu herhangi birine, gözetleme endişesi duymadan güvenle teslim edebileceksiniz.

iMessage sohbetlerini kilitleme yeteneği, iOS 17’deki en çok istediğim özelliklerden biri olsa da, iPhone işletim sisteminin bir sonraki yinelemesinde gelmesi beklenen birçok başka özellik var. Birçoğu da gerçekten heyecan verici.

iPhone’un widget’ları, en azından görsel olarak, Android’deki widget’lardan çok daha iyi. Ve iPhone’da henüz widget’ları olmayan birçok uygulama olsa da (sana bak Slack), sahip olanlar ana ekranda gerçekten iyi görünüyor. Bununla birlikte, işlevsel olarak, iPhone’un widget sistemi, özellikle Android widget’larının aksine oldukça eksiktir. Bunun en çok görüldüğü yer, iPhone’daki pencere öğelerinin statik olması. Örnek olarak, Spotify widget’ı. Kanımca, Spotify’ın widget’ı, Spotify uygulamasının en son çalınan bölümünün kısayolu gibi davranmaktan daha fazlasını yapmama izin vermeli.

Canlı Widget’lar, eğer Apple onları iPhone için “hazır” kabul ederse, widget’ları iOS 17’de çok daha iyi hale getirirdi. Olanakları hayal edin: gerçek bir “şu anda yürütülüyor” ekranını gösteren bir Spotify widget’ı, hatta belki arama ve takip kontrolleriyle! Bu gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, dikkatinizi Spotify için bu şeyleri yapan Android widget’ına getirmeme izin verin.

iOS 17 ile kilit ekranı güncellemelerine dair de söylentiler var. iOS 16, Kilit Ekranı widget’ları gibi özellikleri beraberinde getirirken, söylentilere inanacak olursak, iOS 17 kilit ekranını daha da iyi hale getirecek.

Apple Music’teki güncellemeler arasında şarkı sözlerini doğrudan kilit ekranında görüntüleme yeteneğinin de olacağını öne sürüyor. Bu beni gerçekten mutlu ediyor, çünkü başka kimseye değil kendi kendime şarkı söylediğim kişisel/solo konserlerimi çok daha kolay ve daha iyi hale getirecek.

Uygulamaları iPhone’a yandan yüklemek, yıllardır birçok insanın hayali olmuştur. Bununla birlikte, AB’nin üçüncü taraf uygulama mağazaları hakkındaki mevzuatı ile Apple, iPhone kullanıcılarının App Store’dan geçmeden iPhone’larına uygulama yüklemesine izin verecek gibi görünüyor.

Peki bu neden özel bir söz? Mevzuat Avrupa Birliği tarafından kabul edildiğinden, Apple yandan yükleme özelliğini Avrupa’daki iPhone’larla sınırlı tutacaktır, bu da dünyanın geri kalanının diğer uygulama mağazalarını kullanmanın faydalarını görme olasılığı düşük olduğu anlamına gelir. Yine de, özelliğin yıllar içinde diğer bölgelere de yayılacağını umuyorum. Avrupalı dostlarımızı kıskanarak, sadece beklememiz ve izlememiz gerekecek.

Apple, iPhone’a özellikler getirmekte herkesin bildiği gibi geç kaldı. Bunun, şirketin özelliği kullanıma sunmadan önce “mükemmel bir şekilde uygulamayı beklemesinden” kaynaklandığını iddia edebilirsiniz, ancak bu iddia, iOS kullanıcılarının son birkaç yıldır karşılaştığı çok sayıda hataya bakın.

Apple, iOS’ta kalite özelliklerini uygulamak için gerçekten çalışmalıdır. Face ID ile sohbetleri kilitlemek gibi şeyler, bugün ve mesajlaşma uygulamalarının yarın olmayacakmış gibi özellikler sunduğu çağda kesinlikle sahip olunması gereken bir şey.